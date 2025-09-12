Orbán Viktor a migrációról: Nyugat-Európában már megcsinálták a bajt

A migrációs paktum egy ravaszkodás: csinál valamit, de nem oldja meg a bajt. A baj egyetlen módon oldható meg:

azt kell kimondani, hogy senki nem léphet be az Európai Unió területére a saját személyére szóló engedély nélkül

- jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta, az illegálisan beérkezetteket nem lehet innen kitenni, még akkor sem, ha kiderül, hogy nincsen tartózkodási jogalapjuk.

Megoldásnak azt nevezte, hogy a kérelmezőknek az unión kívül kelljen kivárniuk ügyük elbírálását. Orbán Viktor elmondta: eltérőek e területen Magyarország és Nyugat-Európa gondjai, hiszen míg mi azért küzdünk, hogy ne legyen migráció Magyarországon, ők már megcsinálták a bajt és az azzal való együttéléssel küzdenek, a vegyes társadalom súlyos következményeivel, az egységes jogrendszer felbomlásával, a közbiztonság megszűnésével, és azzal, hogy terrorista támadások célpontjaivá válnak, miközben a világ pénze sem elég az érkezők eltartására.