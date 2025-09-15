Orbán Viktor dörgedelmes választ adott a svéd kormányfő támadására

Orbán Viktor a posztban látható videóban a Svédországban eluralkodó katasztrofális társadalmi helyzetről beszélt.
Arról beszélt, hogy Svédországban letartóztattak 284 kiskorú lányt emberölés miatt. Nem egy embert öltek meg közösen, (hanem) mindegyik külön-külön.
A maffia arra használta őket, hogy velük lövették fejbe az áldozataikat, mert őket nem lehet elítélni. Svédországban! Na, így mennek tönkre. Minden szabály, minden rend fölbomlik, és marad helyette a barbarizmus. Már nem arról van szó, hogy valamit elhibáztak, hanem (arról, hogy) ezek kijelentkeztek a civilizációból. Ez a vége annak, ami elkezdődött, a jó Isten tudja, pontosan mikor, és aminek az elmúlt 15 évben láttuk az egymást követő stációit”
– fejtette ki Orbán Viktor a Harcosok Klubjában.
Szívszorító, a svéd nép jobbat érdemel!”
– jelentette ki a kormányfő.