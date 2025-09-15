Hírlevél

Rendkívüli

A Kreml sokkoló bejelentése: Oroszország háborúban áll a NATO-val

Orbán Viktor

Orbán Viktor dörgedelmes választ adott a svéd kormányfő támadására

19 perce
„A svéd kormány a jogállamiságról tart nekünk előadást. Eközben a Die Welt cikke szerint a bűnözői hálózatok svéd gyerekeket használnak gyilkosként, tudván, hogy a rendszer nem fogja őket elítélni. A (svéd) családok félelemben élnek. Szívszorító, a svéd nép jobbat érdemel!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az X-en.
Orbán Viktorkiskorú lánySvédországbűnözésmaffiaUlf Kristersson

Orbán Viktor a posztban látható videóban a Svédországban eluralkodó katasztrofális társadalmi helyzetről beszélt.

Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher
Orbán Viktor a svédországi bűnözésről beszélt a Harcosok Klubjában Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Arról beszélt, hogy Svédországban letartóztattak 284 kiskorú lányt emberölés miatt. Nem egy embert öltek meg közösen, (hanem) mindegyik külön-külön. 

A maffia arra használta őket, hogy velük lövették fejbe az áldozataikat, mert őket nem lehet elítélni. Svédországban! Na, így mennek tönkre. Minden szabály, minden rend fölbomlik, és marad helyette a barbarizmus. Már nem arról van szó, hogy valamit elhibáztak, hanem (arról, hogy) ezek kijelentkeztek a civilizációból. Ez a vége annak, ami elkezdődött, a jó Isten tudja, pontosan mikor, és aminek az elmúlt 15 évben láttuk az egymást követő stációit” 

– fejtette ki Orbán Viktor a Harcosok Klubjában.

Szívszorító, a svéd nép jobbat érdemel!” 

– jelentette ki a kormányfő.

 

 

