Orbán Viktor: A Tisza Párt az egész országba balhét hozna

Dübörög az Otthon Start, most már bizonyos, hogy ez lesz Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja – fogalmazott Orbán Viktor pénteken a Harcosok Klubja Facebook-csoportban. A miniszterelnök szerint a közgazdászok úgy számolnak, hogy egy 20-30 éves fiatalnak negyedébe kerül a 3 százalékos hitel, mint ha albérletet fizetne.
Három hét alatt be is érkezett 27 ezer új lakás építésére irányuló kérelem az Otthon Start Programirodába. Nem ígéret, nem bérlakás. Saját otthon, bárkinek, bárhol – fogalmazott a miniszterelnök a Harcosok Klubjának írt levelében. 

Mint a Magyar Nemzet szemléjéből kiderül, a kormányfő kitért a tiszásokra is, akiket

a „kiskakas” elzavart Brüsszelbe, és ha kérdezik őket, csak hebegnek-habognak. 

„Tudják, hogy a Tisza-adót nem lehet kimagyarázni. Az átverést nem lehet kimagyarázni. A magyarokat nem lehet hülyére venni” – fogalmazott a miniszterelnök.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán /

Orbán Viktor: Kötcsén új arcokat mutathat be a balhés „kiskakas”

Magyar Péterre utalva kiemelte, hogy Kötcsén egy kiadós balhé keretében új arcokat tervez bemutatni a „kiskakas”. A miniszterelnök jelezte, hogy nagyon várják őket, a régiek is mind beváltak. 

A kötcseiek sem értik, miért visz balhét és provokációt a Tisza a falujukba. 

Magyarország 93 ezer négyzetkilométer. Miért oda kell gyűlést szervezni, ahol köztudottan a fideszesek tartják a politikai évadnyitójukat? – tette fel a kérdést Orbán Viktor.

Felhívta a figyelmet, hogy Kötcse egy békés, nyugodt, rendben tartott, takaros település, ahová provokációt és balhét hoz a „kiskakas”. A miniszterelnök szerint ne legyenek kétségek: ezt akarják tenni az országgal is.  

Higgadt, nyugodt gondolkodás és párbeszéd helyett veszekedés, gyűlölet és erőszak. 

Nem fogjuk hagyni. Se most vasárnap, se jövő áprilisban! Egy ország nem épülhet hőbörgésre és gyűlöletre. Csak szorgalomra és szeretetre – húzta alá. Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen! Még 219 nap – tette hozzá Orbán Viktor.

 

