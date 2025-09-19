A barátság a politikában is számít – Orbán Viktor a vízumkorlátozás feloldásáról

Hírlevél

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
„A barátság a politikában is számít” – jelentette ki a miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok szeptember 30-tól feloldja a vízummentességi program korlátozásait a magyar állampolgárokkal szemben.
Orbán Viktor

Orbán Viktor a Jó reggelt, Magyarország! adásában felidézte: még elnökjelöltsége idején állapodott meg Donald Trumppal arról, hogy a Magyarországgal szembeni, a baloldal által bevezetett büntetéseket „kitöröljük a rendszerből”.

Úgy folytatta, „nagy a hajó”, amíg átmegy az Egyesült Államok bürokráciáján egy ilyen döntés, kell hozzá néhány hónap, de az amerikai elnök betartotta a szavát és visszaadta a magyaroknak a szabad mozgás, a vízum nélküli beutazás lehetőségét.

Miniszterelnöki interjú a Kossuth rádióban, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025.06.27.
Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, 2025. június 27-én. (Fotó: MTI/MKF/Fischer Zoltán)

Még a Biden-adminisztráció döntött úgy, hogy miután Magyarország se a migráció, se a gender, se a háború ügyében nem ért egyet az amerikai demokratákkal, „akkor jól oldalba vágnak bennünket”

– emlékeztetett.

Orbán Viktor: Ha nemzeti kormány van, nincsenek migránsok és van biztonság

Hozzátette, nem kicsi azok száma, akiknek dolguk volt az Egyesült Államokban, ott tanultak, vagy üzletet kötöttek, és számukra ez egy nagyon kellemetlen intézkedés volt, „egy olyan büntetés, ami fájt”.

 

