A barátság a politikában is számít – Orbán Viktor a vízumkorlátozás feloldásáról

Orbán Viktor a Jó reggelt, Magyarország! adásában felidézte: még elnökjelöltsége idején állapodott meg Donald Trumppal arról, hogy a Magyarországgal szembeni, a baloldal által bevezetett büntetéseket „kitöröljük a rendszerből”.

Úgy folytatta, „nagy a hajó”, amíg átmegy az Egyesült Államok bürokráciáján egy ilyen döntés, kell hozzá néhány hónap, de az amerikai elnök betartotta a szavát és visszaadta a magyaroknak a szabad mozgás, a vízum nélküli beutazás lehetőségét.

Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, 2025. június 27-én. (Fotó: MTI/MKF/Fischer Zoltán)

Még a Biden-adminisztráció döntött úgy, hogy miután Magyarország se a migráció, se a gender, se a háború ügyében nem ért egyet az amerikai demokratákkal, „akkor jól oldalba vágnak bennünket”

– emlékeztetett.