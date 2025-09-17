Orbán Viktor: Az EU versenyképessége romokban

Egy éve Mario Draghi Budapesten megkongatta a vészharangokat: az Európai Unió versenyképessége romokban. A brüsszeli bürokraták nem vették komolyan. Ma Draghi szerint a helyzet még rosszabb – írta Orbán Viktor a Facebook-bejegyzésében.

Orbán Viktor (Fotó: Facebook)

A miniszterelnök hozzátette:

Ebben a környezetben kell Magyarországot fejlődési pályán tartanunk. Sikerülni is fog! Elindítottuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját. Elindítottuk az Európában egyedülálló, családbarát adóforradalmat. Az orosz energiáról való esztelen leválás helyett és a zöldenergia okos felhasználásával megvédtük a rezsicsökkentést.

Brüsszel tévúton. Megyünk tovább a saját, magyar utunkon! – hangsúlyozta a kormányfő a bejegyzésében.