Brüsszelt bevesszük – Orbán Viktor győzelmi tervet hirdetett

A kötcsei polgári pikniken elmondott beszédében Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kormány a „nyíltság” és a „bizalom” politikáját hirdeti, a választás tétje pedig szerinte az, hogy Magyarország megőrzi-e gazdasági-politikai önállóságát a háború és az európai válságtendenciák közepette.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác



Orbán Viktor: A választás a bizalomról szól

A jövő évi választás is a bizalomról szól, ám az ellenfél teljes bizalomvesztésben van

- mondta a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett kötcsei pikniken Orbán Viktor miniszterelnök.

Hangsúlyozta: ellenfeleik "a titkosságot és a titkolózást bevezették ebbe a politikai évadba".

Az járkál a félhomályban és a sötétben, akinek rossz szándékai vannak. Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és amit mondtunk, azt megcsináltuk"

- jelentette ki. Elmondta: ez történt, amikor "hazaküldték" a Nemzetközi Valutaalapot, amikor egymillió munkahelyet teremtettek, illetve amikor migráns mentesnek tartották meg az országot, kimaradtunk a háborúból, de a gyermekvédelem, a családtámogatások, az adócsökkentés és a 13. havi nyugdíj visszaadása esetében is ez történt. Orbán Viktor kiemelte, hogy az így megszolgált bizalom miatt nyerték sorozatban a választásokat.

Orbán Viktor: A világ visszatért a nagyhatalmi politikához

Az Egyesült Államok ma szétbontja az eddigi globális gazdaságot, befejezi a demokráciaexportot és a világ visszatér a nagyhatalmi politikához"

- jelentette ki a kormányfő a találkozón.

Orbán Viktor arról beszélt: az Egyesült Államok ma szétbontja azt a globális gazdaságot, amiben leéltük az életünket és regionális gazdasági térségek jönnek létre az egész világban. Hozzátette: a Donald Trump elnökségével megjelenő új amerikai stratégiának az is lényege, hogy a demokráciaexport "be van fejezve", azaz "nem akarnak kioktatni senkit, nem akarják megmondani, milyen a jó politikai rendszer, mindenkinek van saját kultúrája, működtessen olyat, amilyet akar."

Az amerikaiak visszatérnek a nagyhatalmi politikához, az ő magatartásukat többé nem nemzetközi szabályok befolyásolják, hanem úgy képzelik el a világot, amelyben vannak szereplők, hatalmak, erők, befolyások, nagyhatalmi erőkivetítési képesség, és ezt az erőt használni kell. Ezt hívjuk nagyhatalmi politikának, ide tért vissza a világ"

- mondta a Fidesz elnöke.