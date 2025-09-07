Brüsszelt bevesszük – Orbán Viktor győzelmi tervet hirdetett

A kötcsei polgári pikniken elmondott beszédében Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kormány a „nyíltság” és a „bizalom” politikáját hirdeti, a választás tétje pedig szerinte az, hogy Magyarország megőrzi-e gazdasági-politikai önállóságát a háború és az európai válságtendenciák közepette.
A jövő évi választás is a bizalomról szól, ám az ellenfél teljes bizalomvesztésben van
- mondta a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett kötcsei pikniken Orbán Viktor miniszterelnök.
Hangsúlyozta: ellenfeleik "a titkosságot és a titkolózást bevezették ebbe a politikai évadba".
Az járkál a félhomályban és a sötétben, akinek rossz szándékai vannak. Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és amit mondtunk, azt megcsináltuk"
- jelentette ki. Elmondta: ez történt, amikor "hazaküldték" a Nemzetközi Valutaalapot, amikor egymillió munkahelyet teremtettek, illetve amikor migráns mentesnek tartották meg az országot, kimaradtunk a háborúból, de a gyermekvédelem, a családtámogatások, az adócsökkentés és a 13. havi nyugdíj visszaadása esetében is ez történt. Orbán Viktor kiemelte, hogy az így megszolgált bizalom miatt nyerték sorozatban a választásokat.
Az Egyesült Államok ma szétbontja az eddigi globális gazdaságot, befejezi a demokráciaexportot és a világ visszatér a nagyhatalmi politikához"
- jelentette ki a kormányfő a találkozón.
Orbán Viktor arról beszélt: az Egyesült Államok ma szétbontja azt a globális gazdaságot, amiben leéltük az életünket és regionális gazdasági térségek jönnek létre az egész világban. Hozzátette: a Donald Trump elnökségével megjelenő új amerikai stratégiának az is lényege, hogy a demokráciaexport "be van fejezve", azaz "nem akarnak kioktatni senkit, nem akarják megmondani, milyen a jó politikai rendszer, mindenkinek van saját kultúrája, működtessen olyat, amilyet akar."
Az amerikaiak visszatérnek a nagyhatalmi politikához, az ő magatartásukat többé nem nemzetközi szabályok befolyásolják, hanem úgy képzelik el a világot, amelyben vannak szereplők, hatalmak, erők, befolyások, nagyhatalmi erőkivetítési képesség, és ezt az erőt használni kell. Ezt hívjuk nagyhatalmi politikának, ide tért vissza a világ"
- mondta a Fidesz elnöke.
Körkörös szervezetté kell alakítani az Európai Uniót"
- javasolta a miniszterelnök . Orbán Viktor azt mondta, ha az unió át tud állni egy ilyen rendszerre, akkor az európai együttműködés nagy eszméje, az EU túlélheti a következő tíz évet, ha ez nem sikerül "szétfeslik" az unió.
A kormányfő elmondta, komoly átszervezést kell végrehajtani, az EU-t át kell alakítani egy körkörös szervezetté, ami nem azonos a többsebességes Európa elképzelésével. Kifejtette: a körkörös Európa legszélén azok az országok helyezkednek el, amelyek csak két ügyben, a katonai biztonság és az energiabiztonság területén akarnak együttműködni. Ide tartozhat Törökország, az Egyesült Királyság, horribile dictu Ukrajna - jegyezte meg. Orbán Viktor azt mondta, a második kör lenne a közös piac, a harmadik körbe azok az országok tartoznának, amelyek közös pénzt is akarnak, a negyedikbe pedig azok, amelyek politikailag is össze kívánják hangolni egymással elveiket, politikai uniót akarnak.
Ha nem következik be változás, a 2028-35-ös lehet az utolsó közös európai uniós költségvetés - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a kötcsei találkozón.
Orbán Viktor az ukrajnai háborúról szólva felidézte: Biden elnök alatt az amerikaiak nyíltan meghirdették, hogy Oroszországban egy másik politikai rezsimet akarnak létrehozni. Ebből mára egy finanszírozási verseny lett az EU és Oroszország között, amelyben jelen pillanatban az oroszok nyerésre állnak.
Ez a helyzet őket meggyengíti, mi meg belerokkanunk"
- összegzett, majd hozzátette azt is: Ukrajnát éppen most osztják fel. Az európaiak ma "elegánsan" biztonsági garanciákról beszélnek, de ez valójában Ukrajna felosztását jelenti - jelezte.
Az Európai Unióra kitérve hangsúlyozta: az jelen pillanatban a szétfeslés és a széttagolódás állapotába lépett. "
És ha ez így megy tovább, márpedig erre van a nagyobb esély, akkor az Európai Unió története úgy vonul be a történelembe, mint egy nemes kísérlet lehangoló végeredménye"
- figyelmeztetett. Hozzátette: ha sikerül is megalkotni a 2028-35-ös uniós költségvetést, az lehet az utolsó, amennyiben minden így folytatódik. Ebből pedig az következik, hogy az eurozóna föl fog bomlani. Ez pedig egy zavaros és költséges folyamat lesz - emelte ki Orbán Viktor.
Orbán bírálta az EU „közös eladósodásra” épülő irányát, amely szerinte az ukrán háborúra hivatkozva „állami minőséget” teremtene az adósságnak. A kormányfő úgy véli, Ukrajna uniós tagsága a háborúba sodorná az EU-t, ezért helyette stratégiai partnerséget tartana lehetségesnek:
Az ukrán tagság… magával hozza, hogy belevisznek bennünket a háborúba… Mi nem vagyunk ukránellenesek, akarunk jövőt Ukrajnának, de ez nem lehet a tagság.”
A miniszterelnök kitért arra is, hogy Magyarország 2010 után „levált az európai gazdasági modellről”, és munkaalapú rendszert épített. A különbségeket a munkaerőpiaci szabályozástól az adórendszeren át a családtámogatásokig sorolta, kiemelve az egykulcsos személyi jövedelemadót, a rezsicsökkentésre épülő energiapolitikát, a szektorális adókat és a nők adómentességi kedvezményeit:
Ezek a különbségek nem felszíni különbségek, ezek lényegi, mély szerkezeti különbségek… ezért nem ment tönkre Magyarország.”
- hangsúlyozta a Fidesz elnöke.
A hazai választási alternatívát Orbán két csomagként írta le. Az egyik a „brüsszeli politikához” való csatlakozás – euróbevezetés, többkulcsos adó, a rezsicsökkentés és a 13. havi nyugdíj átszabása, migrációs paktum, közös adósság és „közös háború” - amelyet a DK és a Tisza ajánlataként azonosított. A másik, a Fidesz által képviselt „önálló magyar modell” fenntartása:
Munkaalapú állam, közös piac, de nemzeti gazdaságpolitika, kimaradás a háborúból és a közös adósságból… Ukrajnának nem tagság, hanem stratégiai partnerség… függetlenség.”
- mondta a kormányfő.
Orbán felsorolt egy részletes kormányzati naptárt azokról a célzott kormányzati programokról, amelyeket „fél évvel” el kellett csúsztatni a háború és a gyengébb növekedés miatt, de amelyek a választásokig mindenképpen megvalósulnak.
A felsorolásban szerepel:
A minsizterelnök a beszéde záró részében ismertette a„győzelmi terv” kulcselemeit amelyek:
Az esélyességet nekünk kell beváltani melóban… Mindenki a fedélzetre”
-tette hozzá a Fidesz vezetője.
Zárszavában a miniszterelnök a stabil kormányzás szükségességét hangsúlyozta:
Magyarország egy olyan ország, amelynek speciális vezetői képességekre van szüksége. Ha ostoba kormányunk lesz, tönkre fogunk menni.”
Végül egy olyan személyes megjegyzéssel fejezte be beszédét - a házassági évfordulójára utalva -, amely egy politikai ígérettel végződött:
A győzelem után fölizmosítjuk a V4-et… Brüsszelt bevesszük, és ’26 őszén tartok egy izgalmas előadást.”