Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő ajánlatot tett Putyin az Egyesült Államoknak

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Magyarország a béke és biztonság szigete

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Országgyűlés őszi ülésszakának nyitányán Orbán Viktor miniszterelnök leszögezte: Magyarország nem enged a brüsszeli nyomásnak, nem hajtja végre a migrációs paktumot, és amíg nemzeti kormány van hatalmon, állni fog a déli kerítés. Orbán Viktor szerint Nyugaton a migráció következménye a közbiztonság összeomlása és a migránsbűnözés, míg Magyarország a béke és biztonság szigete marad.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorországgyűlésnapirend előtti felszólalásillegális migrációmigrációs paktum

Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlésben napirend előtt az EU által erőltetett migrációs paktum elleni magyar ellenállás folytatásáról beszélt. 

Orbán Viktor : Magyarország nem fogadja el a migrációs paktumot.
Orbán Viktor : Magyarország kormánya ellenzi az uniós migrációs paktumot, nem fogadja el és nem is fogja végrehajtani (Fotó: Polyák Attila/MW)

Orbán Viktor: Magyarország nem fogadja el a migrációs paktumot

Láthatjuk, mit hozott össze a migráció Nyugaton. Számos nagyvárosban összeomlott a közbiztonság, migránsbandák tartják rettegésben az embereket, a bűnözés az egekbe szökött és gyakoriak a robbantások. Ezzel szemben Magyarország a béke és biztonság szigete"

- mondta Orbán Viktor az őszi ülésszak első ülésén tartott beszédében.

A miniszterelnök emlékeztetett: a nyáron nem sikerült visszavonatni a migrációs paktumot Brüsszelben.

Kerestünk hozzá társakat, de még mindig nem vagyunk ehhez elegen. Ezért az Európai Bizottság továbbra is Magyarországra akarja erőltetni a migrációs paktumot”

- figyelmeztetett.

Kiemelte ugyanakkor, hogy a migrációs paktumot a baloldali parlamenti ellenzéki pártok és a Tisza Párt is támogatja, Magyarország kormánya azonban ellenzi, nem fogadja el és nem is fogja végrehajtani. Emlékeztetett arra is, hogy Brüsszel pénzügyi szankció alá vonta Magyarországot, amiért nem engedi be a migránsokat. A Tisza Párt és a DK bejelentette, hogy teljesítené Brüsszel követelését. A miniszterelnök szerint azonban ez öngyilkos politika lenne.

A migránsokat nem szabad beengedni, a migráció kérdésében nincs helye kísérleteknek, mert ebben az ügyben egyszerűen nem szabad hibázni”

-mondta a miniszterelnök.

Nyíltan megmondom, nem látok lehetségesnek kompromisszumot az ellenzék és a kormány között ebben a kérdésben. Amíg Magyarországon nemzeti, nem pedig brüsszeli kormány van, addig állni fog a déli kerítés, nem lesz migrációs paktum, így nem lesznek migránsgettók és nem lesz migránsbűnözés sem"

- fogalmazott Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!