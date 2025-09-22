Orbán Viktor: Magyarország a béke és biztonság szigete

Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlésben napirend előtt az EU által erőltetett migrációs paktum elleni magyar ellenállás folytatásáról beszélt.

Orbán Viktor : Magyarország kormánya ellenzi az uniós migrációs paktumot, nem fogadja el és nem is fogja végrehajtani (Fotó: Polyák Attila/MW)

Orbán Viktor: Magyarország nem fogadja el a migrációs paktumot

Láthatjuk, mit hozott össze a migráció Nyugaton. Számos nagyvárosban összeomlott a közbiztonság, migránsbandák tartják rettegésben az embereket, a bűnözés az egekbe szökött és gyakoriak a robbantások. Ezzel szemben Magyarország a béke és biztonság szigete"

- mondta Orbán Viktor az őszi ülésszak első ülésén tartott beszédében.

A miniszterelnök emlékeztetett: a nyáron nem sikerült visszavonatni a migrációs paktumot Brüsszelben.

Kerestünk hozzá társakat, de még mindig nem vagyunk ehhez elegen. Ezért az Európai Bizottság továbbra is Magyarországra akarja erőltetni a migrációs paktumot”

- figyelmeztetett.

Kiemelte ugyanakkor, hogy a migrációs paktumot a baloldali parlamenti ellenzéki pártok és a Tisza Párt is támogatja, Magyarország kormánya azonban ellenzi, nem fogadja el és nem is fogja végrehajtani. Emlékeztetett arra is, hogy Brüsszel pénzügyi szankció alá vonta Magyarországot, amiért nem engedi be a migránsokat. A Tisza Párt és a DK bejelentette, hogy teljesítené Brüsszel követelését. A miniszterelnök szerint azonban ez öngyilkos politika lenne.

A migránsokat nem szabad beengedni, a migráció kérdésében nincs helye kísérleteknek, mert ebben az ügyben egyszerűen nem szabad hibázni”

-mondta a miniszterelnök.

Nyíltan megmondom, nem látok lehetségesnek kompromisszumot az ellenzék és a kormány között ebben a kérdésben. Amíg Magyarországon nemzeti, nem pedig brüsszeli kormány van, addig állni fog a déli kerítés, nem lesz migrációs paktum, így nem lesznek migránsgettók és nem lesz migránsbűnözés sem"

- fogalmazott Orbán Viktor.