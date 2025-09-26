Debrecenben épül a jövő! – Orbán Viktor beszédet mond a BMW-gyár átadóján

Orbán Viktor beszéde kezdetén kifejtette: amikor 1998-ban megállapodott Helmut Kohllal a Magyarország és Németország közötti együttműködésről, azt vizionálták, hogy a két ország gazdasági együttműködésére büszkék lehetünk. Hét éve jelentette be a kormány, hogy a BMW gyárat épít Debrecenben. Akkor azt gondoltuk, ez biztos siker, mert a német autógyárakkal való, több évtizedes együttműködésből eddig csak jó dolgok sültek ki.

A BMW ráadásul egy német autógyártó, amely Németországnak kiemelten fontos része, hiszen Gizella királyné (Szent István felesége) révén történelmi kapcsolatok kötik össze Magyarországgal. Az itt élő németek mindig is szorgos emberek voltak, akik tisztelték a magyarokat, osztoztak a sorsunkban, és mi befogadtuk őket.

A minisztereénök a BMW-t egy „vagány autónak” nevezte, miként mi, magyarok is szeretünk így gondolni magunkra. Kifejezte: reméli, hogy hamarosan minél több magyar család engedheti meg magának, hogy BMW autója legyen.

Szelekció jön: nem mindegy, ki, milyen választ ad

Orbán Viktor hangsúlyozta, Németország és Magyarország is komoly kérdéseket kap a közeljövőben.

Kérdés, hogy ki tud olyan választ adni a vámpolitika és a gazdaság kérdéseiben, hogy talpon tudjanak maradni a vállalatai.

„Összekapcsolódás kell bezárkózás helyett. Nem fékezni, hanem gyorsítani kell. Nem túlszabályozás, hanem rugalmasnak maradás kell. a cégeknek nem parancsolni kell, hanem összekapcsolódni velük” - fogalmazott a kormányfő.

Mint mondta, Debrecenben mindezt nem kell elmagyarázni, hiszen a Cívisvárosban

egymásnak adják a kilincset a világ legjobb magyar, német és kínai mérnökei, utóbbiak a szintén itt megépült CATL akkumulátorgyár okán.

Fontos a kiszámítható gazdasági környzet

Orbán Viktor kitért arra is, hogy Magyarországon a „Willkommenskultur” azt jelenti, hogy kiszámítható, stabil gazdasági környezetet biztosítunk. Nem sarcoljuk, hanem díjazzuk a munkát és a befektetést. Ezért hozta a BMW Magyarországra a legújabb gyárát, amely 3000 munkahelyet hoz létre Hajdú-Bihar vármegyében. A BMW ezzel párhuzamosan képzési központot is léttehozott Debrecenben, és együttműkösik a helyi egyetemmel. Ezzel Debrecen bekerült a legjobb három közé Európa zöld, élhető városainak versenyében. Közművek és utak újultak meg a beruházás hatására, és büvülni fog a dbreceni repülőtér is.

A BMW beruházásának hatására 1000 milliárd forint érkezett Debrecen térségébe.

Zárásként sok sikert kívánt a BMW-nek Debrecenben, és azt kívánta, hogy - német elődeikhez hasonlóan - csináljanak minden egyes centból eurót.

