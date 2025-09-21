Orbán Viktor elárulta, hogy mire van szükség a győzelemhez

A miniszterelnök új Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: ha valaki magyarnak született, a győzelem azt jelenti, hogy képes megváltoztatni a mások által neki szánt sorsot. Orbán Viktor emlékeztetett, a 20. században ellenfeleink azt akarták, hogy Magyarország kicsi és szegény legyen, de a magyarok célja, hogy nagy és gazdag országban éljenek.
Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot!”
– hangsúlyozta a kormányfő.
Orbán Viktor szerint az európai vezetők, köztük Manfred Weber, csődtömeggé tették az Európai Uniót. Posztjában adóssághegyeket, migránsok tömegeit, utcai erőszakot, a háború árnyait, tömeges elbocsátásokat és kilövő rezsiárakat sorolt. A brüsszeli politikusokat
riadt csirkeként futkározó bürokratáknak”
nevezte, akik olyanok, mint egy rossz GPS:
mindig újraterveznek, de sosem érnek célba.”
A kormányfő szerint a jelenlegi helyzetben bátorság kell – intellektuális, politikai és személyes értelemben egyaránt.
A miniszterelnök zárásként arról írt:
a magyarok nem hátralépnek, ha támadás éri őket, hanem előre.
Szerinte a közösségi médiában is meg kell mutatni, hogy Magyarország képes megvédeni a szabadságát, és a nemzeti algoritmus már a digitális térben is dolgozik.