Orbán Viktor elárulta, hogy mire van szükség a győzelemhez

A miniszterelnök új Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: ha valaki magyarnak született, a győzelem azt jelenti, hogy képes megváltoztatni a mások által neki szánt sorsot. Orbán Viktor emlékeztetett, a 20. században ellenfeleink azt akarták, hogy Magyarország kicsi és szegény legyen, de a magyarok célja, hogy nagy és gazdag országban éljenek.

Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján Fotó: DPK/Benko Vivien Cher / DPK/Benko Vivien Cher

„Mi a győzelem?” – Orbán Viktor szerint Magyarország naggyá válhat

Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot!”

– hangsúlyozta a kormányfő.

Bírálat Brüsszelnek és az uniós vezetőknek

Orbán Viktor szerint az európai vezetők, köztük Manfred Weber, csődtömeggé tették az Európai Uniót. Posztjában adóssághegyeket, migránsok tömegeit, utcai erőszakot, a háború árnyait, tömeges elbocsátásokat és kilövő rezsiárakat sorolt. A brüsszeli politikusokat

riadt csirkeként futkározó bürokratáknak”

nevezte, akik olyanok, mint egy rossz GPS:

mindig újraterveznek, de sosem érnek célba.”

Háromféle bátorságra van szükség

A kormányfő szerint a jelenlegi helyzetben bátorság kell – intellektuális, politikai és személyes értelemben egyaránt.

Intellektuális bátorság: Orbán szerint ki kell mondani, hogy Európa világa, ahogy ismertük, véget ért. A magyar migrációs, családtámogatási és adórendszer jobb, mint a brüsszeli megoldások – tette hozzá. Politikai bátorság: A miniszterelnök szerint Magyarországnak Brüsszelben is nyíltan el kell utasítania a brüsszeli utat, amely szerinte a magyar pénzek Ukrajnába küldését, magasabb adókat és a családi adókedvezmények csökkentését jelentené. Úgy fogalmazott: „A brüsszeli út biztos bukás, a nemzeti út garancia Magyarország jövőjére.” Személyes bátorság: Orbán Viktor szerint a brüsszeli út hívei agresszíven jelen vannak a digitális térben, megfélemlítik az ellenkező véleményen lévőket, sőt fegyvert is hordoznak rendezvényeken. Úgy vélte, a Digitális Polgári Kör biztonságot adhat a magyaroknak az online térben, és megmutathatja, hogy a digitális világ is Magyarországhoz tartozik.

„Megvédjük hazánkat – a digitális térben is”

A miniszterelnök zárásként arról írt:

a magyarok nem hátralépnek, ha támadás éri őket, hanem előre.

Szerinte a közösségi médiában is meg kell mutatni, hogy Magyarország képes megvédeni a szabadságát, és a nemzeti algoritmus már a digitális térben is dolgozik.