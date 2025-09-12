Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes dolgot ért el az EU Trumpnál: Putyin retteghet

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Brüsszelnek két pártja van Magyarországon – Tisza és DK

17 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy Brüsszel zsarolja az ellenzéki pártvezetőket, pénzeli a mögöttük álló szervezeteket, és célja a brüsszeli háborús és migránspolitika rákényszerítése Magyarországra. A miniszterelnök közösségi oldalán is összefoglalta interjúját, hangsúlyozva: a Tisza Párt és a DK Brüsszel pártjai.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBrüsszelTisza PártTisza-adóDK

Orbán Viktor kifejtette, hogy van a magyar politikának egy hagyománya: a magyar politikai pártok egy része mindig zsoldban áll, külföldiek szolgálatában. Brüsszelben van egy erőközpont, amely néhány magyar pártvezetőt a kezénél fogva szorongat, zsarol, kiszolgáltatott helyzetben tart, talán már a meggyőződését is átalakította. Brüsszel célja, hogy hatalomra juttassa őket azért, hogy a brüsszeli migránspolitika, háborús politika, gazdaságpolitika és energiapolitika legyen Magyarországon is.

Abu-Dzabi, 2025. szeptember 12., Orbán Viktor miniszterelnök, interjút, Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország!
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában 
Fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Magyarországon van Brüsszelnek pártja. Kettő is. Tiszának és DK-nak hívják őket.”

– húzta alá Orbán Viktor.

Nem adják ki a mentelmi jogát ellenzéki pártvezetőknek, ezzel zsarolják őket, mert ha kiadnák, akkor eljárás alá kerülnének. Ezek az emberek nem is titkolják el, hogy azt kell csinálnia Magyarországnak, amit Brüsszel csinál. 

Hozzátette: 

DK már rég nem létezne, ha nem pénzelnék őket Brüsszelből. A Tisza sem létezne, ha nem pénzelnék őket. Az összes mögöttük lévő nem kormányzati szervezetet, médiát mind Brüsszelből, korábban Washingtonból finanszírozták.”

Az egész mögött persze a pénz van. A Magyarországon működő energiacégeknek, kereskedőcégek, a bankok nagyobb profitot akarnak, mint amit a magyar nemzeti kormány enged nekik. 

Ez történne, ha új kormány jönne Magyarországon

Figyelmeztetett, hogy jön egy új kormány, amely Brüsszel-párti, és egy pillanat alatt a tőke kimegy az országból, és megsarcolják a magyarokat. Azért van vita az adórendszerről, azért akarja a Tisza Párt megemelni a Tisza-adó révén a jövedelemadót, megadóztatni az ingatlanokat, a cégeket, mert el akarja majd engedni a multiknak az adóját. Mert Brüsszel ezt fogja követelni. 

Tőlem is ezt követeli Brüsszel, csak én nem engedem!”

– zárta sorait a kormányfő.

Ha kíváncsi arra, hogy mit mondott Orbán Viktor a Tisza-adóról, az Origo.hu felületén elolvashatja. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!