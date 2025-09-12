Orbán Viktor: Brüsszelnek két pártja van Magyarországon – Tisza és DK

Orbán Viktor kifejtette, hogy van a magyar politikának egy hagyománya: a magyar politikai pártok egy része mindig zsoldban áll, külföldiek szolgálatában. Brüsszelben van egy erőközpont, amely néhány magyar pártvezetőt a kezénél fogva szorongat, zsarol, kiszolgáltatott helyzetben tart, talán már a meggyőződését is átalakította. Brüsszel célja, hogy hatalomra juttassa őket azért, hogy a brüsszeli migránspolitika, háborús politika, gazdaságpolitika és energiapolitika legyen Magyarországon is.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában

Fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Magyarországon van Brüsszelnek pártja. Kettő is. Tiszának és DK-nak hívják őket.”

– húzta alá Orbán Viktor.

Nem adják ki a mentelmi jogát ellenzéki pártvezetőknek, ezzel zsarolják őket, mert ha kiadnák, akkor eljárás alá kerülnének. Ezek az emberek nem is titkolják el, hogy azt kell csinálnia Magyarországnak, amit Brüsszel csinál.

Hozzátette:

DK már rég nem létezne, ha nem pénzelnék őket Brüsszelből. A Tisza sem létezne, ha nem pénzelnék őket. Az összes mögöttük lévő nem kormányzati szervezetet, médiát mind Brüsszelből, korábban Washingtonból finanszírozták.”

Az egész mögött persze a pénz van. A Magyarországon működő energiacégeknek, kereskedőcégek, a bankok nagyobb profitot akarnak, mint amit a magyar nemzeti kormány enged nekik.

Ez történne, ha új kormány jönne Magyarországon

Figyelmeztetett, hogy jön egy új kormány, amely Brüsszel-párti, és egy pillanat alatt a tőke kimegy az országból, és megsarcolják a magyarokat. Azért van vita az adórendszerről, azért akarja a Tisza Párt megemelni a Tisza-adó révén a jövedelemadót, megadóztatni az ingatlanokat, a cégeket, mert el akarja majd engedni a multiknak az adóját. Mert Brüsszel ezt fogja követelni.

Tőlem is ezt követeli Brüsszel, csak én nem engedem!”

– zárta sorait a kormányfő.

