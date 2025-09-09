Lázadásra szólít fel Orbán Viktor

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésben köszönte meg Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes kiállását a Cataniában migránsok által megtámadott két fiatal magyar nő mellett. A magyar miniszterelnök szerint a tragikus eset egyértelmű bizonyíték arra, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája teljes kudarc. Orbán kijelentette: „Ez így nem mehet tovább! Lázadás, lázadás, lázadás!”

A miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Matteo Salvini, Olaszország miniszterelnök-helyettese nyilvánosan kiállt a két magyar turista mellett, akiket migránsok támadtak meg Cataniában. „Köszönet Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettesnek, hogy kiállt a Cataniában migránsok által megtámadott két fiatal magyar hölgy mellett” – írta Orbán. Orbán Viktor lázadásra szólít Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto Brüsszel felelőssége

Orbán Viktor szerint a tragikus eset nem elszigetelt jelenség, hanem az Európai Bizottság hibás migrációs politikájának következménye. Ez a támadás is azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája elfogadhatatlan. Ahelyett, hogy megállítanák a migrációt, jogi csűrés-csavarással vannak elfoglalva” – hangsúlyozta. A brüsszeli kudarc árnyéka A kormányfő bejegyzése szerint Brüsszel képtelen megvédeni Európa polgárait: A kudarcos migrációs politikájuk vezetett ehhez a támadáshoz. Ez a szexuális erőszak a brüsszeli bürokraták lelkiismeretén szárad.”

Or bán lázadásra szólít Orbán Viktor kemény zárómondatokkal fejezte be posztját, egyértelmű politikai üzenetet küldve: Ez így nem mehet tovább! Lázadás, lázadás, lázadás!”

