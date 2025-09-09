Lázadásra szólít fel Orbán Viktor

A miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Matteo Salvini, Olaszország miniszterelnök-helyettese nyilvánosan kiállt a két magyar turista mellett, akiket migránsok támadtak meg Cataniában. „Köszönet Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettesnek, hogy kiállt a Cataniában migránsok által megtámadott két fiatal magyar hölgy mellett” – írta Orbán.
Orbán Viktor szerint a tragikus eset nem elszigetelt jelenség, hanem az Európai Bizottság hibás migrációs politikájának következménye.
Ez a támadás is azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája elfogadhatatlan. Ahelyett, hogy megállítanák a migrációt, jogi csűrés-csavarással vannak elfoglalva”
– hangsúlyozta.
A kormányfő bejegyzése szerint Brüsszel képtelen megvédeni Európa polgárait:
A kudarcos migrációs politikájuk vezetett ehhez a támadáshoz. Ez a szexuális erőszak a brüsszeli bürokraták lelkiismeretén szárad.”
Orbán Viktor kemény zárómondatokkal fejezte be posztját, egyértelmű politikai üzenetet küldve:
Ez így nem mehet tovább! Lázadás, lázadás, lázadás!”