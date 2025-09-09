Hírlevél

Rendkívüli

Putyin megfenyegette Brüsszelt

Orbán Viktor

Lázadásra szólít fel Orbán Viktor

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésben köszönte meg Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes kiállását a Cataniában migránsok által megtámadott két fiatal magyar nő mellett. A magyar miniszterelnök szerint a tragikus eset egyértelmű bizonyíték arra, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája teljes kudarc. Orbán kijelentette: „Ez így nem mehet tovább! Lázadás, lázadás, lázadás!”
Orbán ViktorBrüsszelszexuális erőszakMatteo Salvinimigráció

A miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Matteo Salvini, Olaszország miniszterelnök-helyettese nyilvánosan kiállt a két magyar turista mellett, akiket migránsok támadtak meg Cataniában. „Köszönet Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettesnek, hogy kiállt a Cataniában migránsok által megtámadott két fiatal magyar hölgy mellett” – írta Orbán.

Orbán
Orbán Viktor lázadásra szólít Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Brüsszel felelőssége

Sokkoló: ezt élhetik át a migránsok által Olaszországban csoportosan megerőszakolt magyar lányok

Orbán Viktor szerint a tragikus eset nem elszigetelt jelenség, hanem az Európai Bizottság hibás migrációs politikájának következménye.

Ez a támadás is azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája elfogadhatatlan. Ahelyett, hogy megállítanák a migrációt, jogi csűrés-csavarással vannak elfoglalva”

– hangsúlyozta.

A brüsszeli kudarc árnyéka

A kormányfő bejegyzése szerint Brüsszel képtelen megvédeni Európa polgárait: 

A kudarcos migrációs politikájuk vezetett ehhez a támadáshoz. Ez a szexuális erőszak a brüsszeli bürokraták lelkiismeretén szárad.”

Két magyar turistát brutálisan megerőszakoltak Olaszországban – a Liga szerint Brüsszel is felelős

Orbán lázadásra szólít

Orbán Viktor kemény zárómondatokkal fejezte be posztját, egyértelmű politikai üzenetet küldve:

Ez így nem mehet tovább! Lázadás, lázadás, lázadás!”

 

 

