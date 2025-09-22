Orbán Viktor: A Digitális Polgári Körök mögött hús-vér, hazaszerető magyarok állnak

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozójáról, amely hatalmas érdeklődést váltott ki.

Orbán Viktor: A polgári értékek a valóságban is erős összetartó erőt képviselnek.

Fotó: DPK/Kaiser Ákos / DPK/Kaiser Ákos

Mi nem álhírekre és kamuprofilokra építünk az online világban. A Digitális Polgári Körök mögött hús-vér emberek, hazaszerető magyarok állnak, akik büszkén vállalják értékeiket a közösségi médiában is. Ennek volt tanúságtétele a DPK első országos találkozója, ahol több mint 10 ezren jöttünk össze, hogy végre személyesen is együtt lehessünk. Felemelő érzés ehhez a büszke, bátor és elhivatott közösséghez tartozni.”

- írta a kormányfő.

Orbán Viktor hozzátette, hogy a DPK közössége azt mutatja, hogy a polgári értékek nemcsak a virtuális térben, hanem a valóságban is erős összetartó erőt képviselnek.

A kormányfő ugyanakkor arra buzdította követőit, hogy lépjenek be a közösségbe:

Csatlakozz te is a Digitális Polgári Körhöz még ma!”

A Digitális Polgári Körök célja, hogy összekösse azokat a magyarokat, akik a nemzeti értékek, a hazaszeretet és a közösségi cselekvés mellett elkötelezetten állnak ki, online és offline egyaránt. A több mint tízezer résztvevővel megtartott első országos találkozó ennek a mozgalomnak a sikerét bizonyította.



