Orbán Viktor

Orbán Viktor: A Digitális Polgári Körök mögött hús-vér, hazaszerető magyarok állnak

A miniszterelnök Facebook-bejegyzésben hangsúlyozta, hogy a Digitális Polgári Körök nem álhírekre és kamuprofilokra építenek, hanem olyan emberek közösségére, akik büszkén vállalják értékeiket a közösségi médiában is. Orbán Viktor kiemelte: több mint tízezren vettek részt a DPK első országos találkozóján.
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozójáról, amely hatalmas érdeklődést váltott ki.

Orbán Viktor: Mi nem álhírekre és kamuprofilokra építünk az online világban.
Orbán Viktor: A polgári értékek a valóságban is erős összetartó erőt képviselnek.
Fotó: DPK/Kaiser Ákos / DPK/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: A polgári értékek a valóságban is erős összetartó erőt képviselnek

Mi nem álhírekre és kamuprofilokra építünk az online világban. A Digitális Polgári Körök mögött hús-vér emberek, hazaszerető magyarok állnak, akik büszkén vállalják értékeiket a közösségi médiában is. Ennek volt tanúságtétele a DPK első országos találkozója, ahol több mint 10 ezren jöttünk össze, hogy végre személyesen is együtt lehessünk. Felemelő érzés ehhez a büszke, bátor és elhivatott közösséghez tartozni.”

- írta a kormányfő.

Orbán Viktor hozzátette, hogy a DPK közössége azt mutatja, hogy a polgári értékek nemcsak a virtuális térben, hanem a valóságban is erős összetartó erőt képviselnek. 

A kormányfő ugyanakkor arra buzdította követőit, hogy lépjenek be a közösségbe:

Csatlakozz te is a Digitális Polgári Körhöz még ma!” 

A Digitális Polgári Körök célja, hogy összekösse azokat a magyarokat, akik a nemzeti értékek, a hazaszeretet és a közösségi cselekvés mellett elkötelezetten állnak ki, online és offline egyaránt. A több mint tízezer résztvevővel megtartott első országos találkozó ennek a mozgalomnak a sikerét bizonyította.


 

 

