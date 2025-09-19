Hírlevél

Rendkívüli

Ma dől el Ukrajna sorsa? Zelenszkij már teljes pánikban van

A miniszterelnök a Facebookon hívta meg követőit a Digitális Polgári Körök első országos találkozójára, amely online is követhető lesz, és ahol mint írta, a zebrák is ott lesznek.
Zebra Digitális Polgári KörDPKOrbán ViktorBudapest Sportarénapolgári kör

Orbán Viktor pénteki Facebook-bejegyzésében arra buzdította támogatóit, hogy csatlakozzanak a szombati rendezvényhez, ahol a Digitális Polgári Körök (DPK) mozgalma először tart országos találkozót. A rendezvény online is követhető lesz.

„Az állatok új királyai, a zebrák is ott lesznek szombaton a Papp László Sportarénában” – üzente Orbán Viktor a szeptember 20-i, budapesti országos DPK-találkozó előtt.
„Az állatok új királyai, a zebrák is ott lesznek szombaton a Sportarénában” – üzente Orbán Viktor a szeptember 20-i, budapesti országos DPK-találkozó előtt (forrás: Facebook)

Az állatok új királyai, a zebrák is ott lesznek szombaton a Papp László Sportarénában. Ne hagyd ki! Holnap 16:00-kor élőben itt, a Facebookon!

 – írta a miniszterelnök.

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője „Zebra Digitális Polgári Kör” néven új kampányt indított, reagálva Magyar Péter korábbi kijelentésére, miszerint Orbán Viktornak zebrái vannak, és ezektől félnek az unokái. A zebra célja a liberális sajtó és a kamuhírek leleplezése.

 

