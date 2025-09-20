Hírlevél

Rendkívüli

Sokk: Donald Trump korlátozhatja több NATO-szövetséges támogatását

Ma, 2025. szeptember 20-án, a Papp László Budapest Sportarénában tartják a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóját, „A Gyűlést”, amely egy offline ünnepe lesz annak, amit a polgári jobboldal az online térben épített az elmúlt hónapokban. Kövesse velünk élőben a felszólalásokat, hamarosan Orbán Viktor is előadást tart.
Digitális Polgári Körök Első Országos TalálkozóOrbán Viktormozgalom
Cikkünk folyamatosan frissül5 bejegyzés

Ma 2025. szeptember 20-án, a Papp László Budapest Sportarénában tartják a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóját! Orbán Viktor is előadást tart.

Orbán Viktor, DPK, gyűlés,
Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

Orbán Viktor és jobboldali, hazafias civilek közös kezdeményezése

A mozgalom

Orbán Viktor és jobboldali, hazafias civilek közös kezdeményezésére jött létre, hogy új digitális-polgári erőt alkosson:

  • Felépítése szervezett, több alaptémára és témakörre osztva (pl. „Gazdálkodj okosan”, „Sportolók”, „Családokért”, „Keresztény”, „Tudomány és AI”, stb.). 
  • Civil szereplők (művészek, szakértők, közéleti személyiségek) bevonásával, akik hitelesek és köztiszteletben állnak – így a mozgalom nem puszta politikai retorika, hanem valós társadalmi hátterű.  
  • Célja, hogy a digitális tér „honfoglalásával” – vagyis aktív jelenléttel, közösségekkel, tartalommal, vitákkal – védelmet biztosítson a magyarság kulturális és identitásbeli értékeinek.

A HírTV stábja a helyszínen van és onnan élő közvetítésekkel jelentkeznek, amelyet itt is meg tud tekinteni:

 

16:45
September 20, 2025
Berki Krisztián a bajtársiasságról

„A bajtársiasság számomra azt jelenti, hogy számíthatunk egymásra, amikor igazán nagy a tét. És ma nagy a tét. Olyan világban élünk, ahol sokan szeretnének helyettünk dönteni. Kívülről és belülről is azt várják, hogy engedjük a nyomásnak.

Nekünk kell kiállni a családjainkért, a magyar emberekért, a hazánkért.

Hiszek abban, hogy a bajtársak, DPK összehozza majd azokat, akik készek összefogni Magyarországért és a biztonságért”

– hangsúlyozta Berki.

16:42
September 20, 2025
Ezt üzente Gianni

„Én egyet tudok üzenni, hogy ha már most nagyon sok az üvöltözés az egyik oldalon, próbáljuk békével és higgadtan beszélgetni, és

én mint olasz veletek vagyok, bármi történni fog.

Itt vagyok most már 32 éve, a két gyermekem Magyarországhoz tartozik, a feleségem gyönyörű, nem lehetett más, mint magyar, és próbáljunk érvekkel és szeretettel egymáshoz szólni.”

– mondta Gianni Annoni televíziós személyiség.

 

16:39
September 20, 2025
Miklósa Erika: Szükség van értékvállalásra

Miklósa Erika arról beszélt, hogy miben szeretne példát mutatni:

Abban szeretnék példát mutatni, hogy a nyitottság az bizony a digitális világban is otthonra találhat. Szóval mindenkit arra bíztatok, hogy

hozzon még több olyan polgárt, olyan embert, olyan értelmes embert, aki tényleg felelősen gondolkodik a jövőről.

Én a 10 éves kislányomra gondolok, vagy az ő gyermekeire, akkor mindig megborzongok, hogy milyen jövője lesz, de így most egy kicsit úgy megnyugodtam

– utalva a találkozó hangulatára.

16:34
September 20, 2025
Kudlik Júlia: Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek

Kudlik Júlia Szent Pál apostol szavaival köszöntötte a résztvevőket és követőket.

Ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem. Ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat. Hitemmel elmozdíthatom a hegyeket.

Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.

Szétoszthatom mindenemet a rászorulók között. Odaadhatom a testemet is égő áldozatul. A szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet jóságos. A szeretet türelmes.

16:30
September 20, 2025
Rákay: Lélekben 3 millióan vagyunk itt

Rengetegen eljöttek a találkozóra, lélekben még többen vannak jelen.

Lélekben 3 millióan vagyunk itt – jelezte Rákay Philip a műsor kezdetén.

A helyszínen 11487 ember van, Budapestről és vidékről egyaránt érkeztek hazafias, jobboldali emberek.

Több, mint 70000 ember csatlakozott a digitális Polgári Körökhöz eddig.

