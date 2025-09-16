Orbán Viktor: Egy korszak véget ért

Annak a korszaknak vége van, amikor azt tudtuk mondani, hogy tőlünk nyugatra minden jó, és semmi mást nem kell csinálni, mint lemásolni azt, ami ott történik – jelentette ki a miniszterelnök kedden Szekszárdon, a Sipos Márton sportuszoda átadásán.

Orbán Viktor felidézte: ha Magyarország ezeréves történetét egyetlen szóval lehetne leírni, ami a mostani helyzetet is jól kifejezi, az a mégis. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Lehet, hogy Magyarországtól nyugatabbra gazdagabbak, mint mi, de nem mondhatjuk már azt, hogy ott minden jobb, mint itt – mondta Orbán Viktor. Oda a biztonság, betörtek a migránsok, párhuzamos társadalmak jönnek létre, a keresztény hagyományok elmúlnak, a gyerekek és a családok nem érezhetik magukat biztonságban, és közben Európa gazdasága a világ más felemelkedő gazdaságaihoz képest folyamatosan teret veszít.

Magyarország előtt két lehetőség áll: vagy mi is velük megyünk, vagy a saját magyar utunkat fogjuk járni

– hangsúlyozta.

Hozzátette, ha Magyarország is arra az útra lép, amelyen tőlünk nyugatabbra járnak, akkor számolnuk kell azzal, hogy Magyarországnak nemcsak a biztonsága és a békéje lesz oda, hanem a lehetősége is annak, hogy ilyen eseményekre jöhessenek össze az emberek, mint a Sipos Márton sportuszoda átadása. Ha a brüsszeli utat választjuk, az azt jelenti, hogy meg fogják emelni az adókat, és az így begyűjtött pénzt el fogják küldeni Brüsszelbe, Brüsszelből pedig Ukrajnába - jelezte a miniszterelnök. Ha ezt az utat választjuk, akkor úgy járunk, ahogy ők jártak.

Orbán Viktor Magyarországról: mégis

Háború szélén fogunk állni, migránsok fognak kopogtatni az ajtónkon, és mi is annyi adót fogunk fizetni, mint a nyugatiak - mondta a kormányfő. Orbán Viktor arra is emlékeztetett: kedden van a tízéves évfordulója a röszkei csatának, amikor megpróbáltak erőszakkal betörni Magyarországra a migránsok. Ha viszont lesz elég bátorságunk, és folytatjuk azt, amit elkezdtünk, akkor maradhatunk a nemzeti kormányzás útján. Akkor Magyarország a béke szigete marad; nem megy háborúba; nem vállal felelősséget olyan háborúért, amihez semmi köze; nem küldi a pénzét Ukrajnába;

nem adja át a jogköreit és nem adja át a szuverenitását sem Brüsszelnek

– jelentette ki.