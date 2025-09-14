Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Micsoda éjszaka volt

15 perce
Olvasási idő: 2 perc
Micsoda éjszaka volt – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. Sátoraljaújhelyen vasárnap estig zajlik a Harcosok Klubja első hétvégi edzőtábora. A Harcosok Klubja rendezvényén hatalmas tömeg és óriási lelkesedés fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt.
Orbán Viktoredzőtáboraharcosok klubja

Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben azt mutatta meg, hogyan telt az este a Harcosok Klubja sátoraljaújhelyi edzőtáborában. 

Orbán Viktor miniszterelnököt óriási lelkesedéssel fogadták Sátoraljaújhelyen.
Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja edzőtáborában vett részt szombaton Sátoraljaújhelyen. Fotó: Facebook

Orbán Viktor a Harcosok Klubja edzőtáborában vett részt 

Orbán Viktor miniszterelnök az érkezéstől kezdve, az előadásokon át a közös fotózkodásokig végig nem győzte fogadni a köszöntéseket a rekord nagyságú résztvevő közönségtől. 

A rendezvényre többszörös volt a túljelentkezés. Nem véletlenül: a résztvevők ugyanis találkozhattak Orbán Viktor kormányfővel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával és Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével is. 

 

