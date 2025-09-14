Orbán Viktor: Micsoda éjszaka volt

Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben azt mutatta meg, hogyan telt az este a Harcosok Klubja sátoraljaújhelyi edzőtáborában.
Orbán Viktor miniszterelnök az érkezéstől kezdve, az előadásokon át a közös fotózkodásokig végig nem győzte fogadni a köszöntéseket a rekord nagyságú résztvevő közönségtől.
A rendezvényre többszörös volt a túljelentkezés. Nem véletlenül: a résztvevők ugyanis találkozhattak Orbán Viktor kormányfővel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával és Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével is.