Orbán Viktor miniszterelnök felidézte a családokat érintő legutóbbi intézkedéseket. Mint írta, adómentes lett a csecsemőgondozási díj (CSED) és a gyermekgondozási díj (GYED), a háromgyermekes anyák szerdától nem fizetnek jövedelemadót, és hamarosan a kétgyermekes anyák is sorra kerülnek. Hangsúlyozta továbbá, hogy a kormány „padlógázzal” indította be Magyarország eddigi legnagyobb otthonteremtési programját. Orbán szerint ezek a lépések mind azt szolgálják, hogy a magyar családok élete jobb legyen.

Orbán Viktor számadást hirdet

Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Vida Márton Péter / Hajdú-Bihari Napló/Vida Márton Péter

A bejegyzés második részében a kormányfő politikai ellenfeleiről írt. Úgy fogalmazott, hogy az ellenzék nyáron is „adóemelési tervekkel bukott le”, miközben olyan gyűléseket tartott, ahol „pisztollyal jelentek meg” és a kormánypártokat támadták. Orbán szerint mindezt a „szeretet jegyében” tették, végül pedig összehozták az elmúlt évtizedek legsötétebb álhírkampányát.

„Nekik is el kell majd számolniuk”

A kormányfő posztjának legerősebb üzenete a zárásban szerepelt, amit már eddig is hangoztatott: szerinte az ellenzéknek is számot kell majd adnia a magyar embereknek. „Nem lesz benne sok köszönet” – írta, hozzátéve, hogy erre jövő áprilisban kerül sor.