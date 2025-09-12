Orbán Viktor elmondta a véleményét a kivégzésre buzdító tiszás aktivistákról

Mint ahogy arról az Origo beszámolt: egy megdöbbentően felháborító esemény zajlott a Hódmezővásárhely melletti batidai vendégházhoz vezető bekötő úton. Márki-Zay Péter polgármester a környékbeli tiszás aktivistákkal együtt egy olyan utcai demonstrációt szervezett, amelynek a résztvevői az útra felvitt aszfaltrajzaikkal a politikai ellenfeleik kivégzésére buzdítottak. Márki-Zay Péter és a tiszás támogatói Lázár Jánosnak az Amerikában meggyilkolt konzervatív influenszer sorsát ígérték, illetve nyíltan akasztással fenyegették a politikai ellenfeleiket. A közzétett sokkoló képekre Orbán Viktor is reagált.

Hát így árad - írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.

