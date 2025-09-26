Hírlevél

Rendkívüli

Mikor lesz már vége az őrületnek? Ha ez így folytatódik, jöhet a NATO 4. cikkelye

Orbán Viktor miniszterelnök hagyományos péntek reggeli, Kossuth rádiós interjújában beszámol a legújabb kormányzati döntésekről és fontos bejelentéseket tesz. Az Origo élőben frissülő cikkét az alábbiakban követheti!
Orbán ViktorKossuth Rádió Jó reggelt Magyarországinterjú
Ma reggel Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának vendége. A kormányfő beszámol a legfrissebb kormányzati döntésekről, illetve reagál az aktualitás közéleti kérdésekre is.

Az Origo percről percre közvetítését az alábbiakban olvashatja.

 

07:47
September 26, 2025
Magyar családok százai mennének tönkre pillanatok alatt

Az IMF nem a barátja Magyarországnak, de egy hónappal ezelőtt a magyar gazdaság állapotával kapcsolatban azt írta az ország energiahelyzetéről: ha leválasztják Magyarországot az orosz kőolajról és gázról,

 a magyar gazdasági teljesítmény 4 százalékkal leesik, „ami katasztrófa”. 

Ezt a hivatalos értékelést megosztotta Donald Trumppal is – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, hozzátéve: családok százai mennének tönkre pillanatok alatt.

 

07:41
September 26, 2025
Szőlő utca: Súlyos jogkövetkezményei lesznek az alaptalan vádaskodásoknak

Valóban van egy álhír-botrány az asztalon, amely a Szőlő utcához kötődik – idézte fel a műsorbasn Orbán Viktor. Megerősítette: a jelzett helyen egy börtön van, fiú bűnelkövetők börtöne. 

Az intézmény vezetője, kint kiderült, nőket futtatot, ám ennek semmi köze az intézményben őrzött, fogva tartott fiúgyerekekhez – szögezte le a kormányfő.

Ebben az ügyben rendkívül súlyos álhír terjed. Aki mást pedofil bűncselekményekkel vádol alap nélkül, az is súlyos bűncselekményeket követ el. Aki pedig tények és alap nélkül vádol pedofil bűncselekménnyel valakit, azért, hogy minisztert, kormányt buktasson és a rendőrséget hiteltelenítse, annak bűne háromszoros súllyal esik a latba.

A kormány minden tagja ártatlan, tehát súlyos jogkövetkezményei lesznek az alaptalan vádaskodásoknak – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

 

