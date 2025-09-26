Az IMF nem a barátja Magyarországnak, de egy hónappal ezelőtt a magyar gazdaság állapotával kapcsolatban azt írta az ország energiahelyzetéről: ha leválasztják Magyarországot az orosz kőolajról és gázról,

a magyar gazdasági teljesítmény 4 százalékkal leesik, „ami katasztrófa”.

Ezt a hivatalos értékelést megosztotta Donald Trumppal is – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, hozzátéve: családok százai mennének tönkre pillanatok alatt.