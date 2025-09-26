Ma reggel Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának vendége. A kormányfő beszámol a legfrissebb kormányzati döntésekről, illetve reagál az aktualitás közéleti kérdésekre is.
Az Origo percről percre közvetítését az alábbiakban olvashatja.
Az IMF nem a barátja Magyarországnak, de egy hónappal ezelőtt a magyar gazdaság állapotával kapcsolatban azt írta az ország energiahelyzetéről: ha leválasztják Magyarországot az orosz kőolajról és gázról,
a magyar gazdasági teljesítmény 4 százalékkal leesik, „ami katasztrófa”.
Ezt a hivatalos értékelést megosztotta Donald Trumppal is – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, hozzátéve: családok százai mennének tönkre pillanatok alatt.
Valóban van egy álhír-botrány az asztalon, amely a Szőlő utcához kötődik – idézte fel a műsorbasn Orbán Viktor. Megerősítette: a jelzett helyen egy börtön van, fiú bűnelkövetők börtöne.
Az intézmény vezetője, kint kiderült, nőket futtatot, ám ennek semmi köze az intézményben őrzött, fogva tartott fiúgyerekekhez – szögezte le a kormányfő.
Ebben az ügyben rendkívül súlyos álhír terjed. Aki mást pedofil bűncselekményekkel vádol alap nélkül, az is súlyos bűncselekményeket követ el. Aki pedig tények és alap nélkül vádol pedofil bűncselekménnyel valakit, azért, hogy minisztert, kormányt buktasson és a rendőrséget hiteltelenítse, annak bűne háromszoros súllyal esik a latba.
A kormány minden tagja ártatlan, tehát súlyos jogkövetkezményei lesznek az alaptalan vádaskodásoknak – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.