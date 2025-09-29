Orbán Viktor mindent elmond: álhírek, drónbotrány, Trump-hívás – robban a Harcosok órája

Hétfő reggel fél 8-tól Orbán Viktor miniszterelnök lesz Németh Balázs vendége a Harcosok órájában. A kormányfő a műsorban az elmúlt napok legfontosabb politikai és nemzetközi ügyeire reagál majd.

Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője kemény hangnemben tette helyre a Telexet.

Fotó: Csudai Sándor - Origo / Origo

Az egyik központi téma a Szőlő utcai álhírkampány, amelyben a miniszterelnök vasárnap már markáns álláspontot fogalmazott meg. Orbán kijelentette:

minden aljas ellenzéki álhírterjesztő, legyen képviselő, influenszer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján.

A hétfői beszélgetésben várhatóan újabb részleteket mond majd arról, miként kíván fellépni a kormány a szerinte tudatos félrevezetésekkel szemben.

Szóba kerül az Ukrajna által megfogalmazott vád is, miszerint magyar drónok sértették meg az ország légterét. A kijevi állításokat a magyar külügy és a honvédelmi tárca azonnal cáfolta, a miniszterelnök pedig most személyesen reagál a történtekre. Németh Balázs műsorvezető korábbi Facebook-bejelentkezésében úgy fogalmazott: nagyon kíváncsi arra, „ki hazudik és miért” az ügyben.

Telefonhívás Donald Trumptól

A hallgatók első kézből értesülhetnek arról is, miről szólt Orbán Viktor legutóbbi beszélgetése Donald Trumppal. A kormányfő már a Debreceni Digitális Polgári Körök találkozóján jelezte, hogy az amerikai elnökkel az orosz gáz- és olajellátásról is egyeztettek. Németh Balázs úgy vezette fel a témát, hogy érdekes részleteket vár attól, hogyan zajlik egy ilyen telefonhívás, és milyen érvekkel győzte meg Trumpot a magyar álláspont helyességéről a miniszterelnök.

Az adás hétfő reggel 7:30-tól élőben követhető a Harcosok órája Facebook- és YouTube-csatornáján.