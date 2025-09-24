A következő öt-tíz év, az emelkedő pálya lesz Békés vármegye számára – mondta el Orbán Viktor a BEOL hírportálnak adott interjúba. A beszélgetés előzménye, mint arról korábban lapunk is beszámolt, az volt, hogy a miniszterelnök a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal átadóján arról beszélt, hogy az Alföld új lendületet kap az infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően.

Orbán Viktor: Emelkedő pálya előtt Békés vármegye

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher / MTI/ Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor szerint a több mint 100 éve meghúzott trianoni határok máig éreztetik hatásukat, de a mostani beruházások visszaadhatják a térség természetes kapcsolódását. Az Alföld-program keretében 50 ezer új munkahely jön létre a nagy gyárberuházásoknak köszönhetően.

Azt már a Békés vármegyei hírportál írásából tudhatjuk meg, ahogyan a miniszterelnök fogalmazott:

„Kormányzati szempontból elmondható, hogy Békés vármegye általában is nagyon nehéz. Ami az ország közepén van, azzal könnyebben boldogul az ember.

Valaha persze Békés az ország közepén volt, csak Trianon miatt a szélére került. Békés vármegye fantasztikus erejű régiója volt Magyarországnak, ehhez képest a szélére szorult és nagyon nehéz itt újraindítani a vérkeringést.”

Az interjúban az is elhangzott a miniszterelnöktől, hogy Békéscsaba volt a legreménytelenebb helyzetben lévő város abból a szempontból, hogy valaha bekötik-e az ország autópálya-vérkeringésébe, ami sikerült, az M44 elkészült.

Orbán Viktor: Az ajtók most nyílnak ki

A miniszterelnök elmondta, hogy Békés vármegyében olyan fejlesztések történtek, amelyek fogadóképessé teszik Békéscsabát a világ legmodernebb beruházásaira. Ez most kezdődik, az ajtók most nyílnak ki – tette hozzá.

„A távlat szélesedik, a perspektíva magasodik és a következő években nagyléptékű fejlődés történik itt, hiszen megvan az összeköttetés az M44-gyel. Tervezés alatt a Békéscsaba-Debrecen négysávos út, megcsináltuk az új vágányt a Lőkösháza-Békéscsaba szakaszon, ahol már 160 kilométerrel lehet menni”

– sorolta a fejlesztéseket, majd hangsúlyozta:

„Ma már az egész térség úgy néz ki, mint mondjuk a Dunántúlon a Győr-Veszprém-Székesfehérvár háromszög, tehát nem egy-egy városról beszélünk, nem egy kistérségről, hanem

egymással összekapcsolódó komoly ipari, kutató, tudományos, szakmai, kereskedelmi fejlesztési centrumokról és Békés vármegye ennek a része lett.

Itt nem egyszerűen egy beruházásról van szó, hanem egy léthelyzet megváltoztatásáról:

Békés vármegye egészen más jövő előtt áll most, mint egy-két évvel ezelőtt.”

Soha nem látott mértékű munkahelyteremtés Békésben

Egy stratégiai gondja is megoldódik a Békés vármegyeieknek azzal, hogy a világ egyik legmodernebb cége ideérkezik,, ugyanis a Vulcan Shield Global szingapúri cég 2500 új munkahelyet teremt Békéscsabán.

„Itt nemcsak az a lényeg, hogy 280 milliárd forintos fejlesztés 2500 munkahellyel,

hanem az, hogy olyan terméket állítanak elő, ami a világ legfejlettebb technológiájához kötődik. Békés vármegye nem bekapcsolódik a magyar iparba, hanem a világszínvonalú nemzetközi iparba kapcsolódik be”