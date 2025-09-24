Hírlevél

Orbán Viktor: Emelkedő pálya előtt Békés vármegye

Békés vármegyében olyan fejlesztések történtek, amelyek fogadóképessé teszik Békéscsabát a világ legmodernebb beruházásaira – mondta el a miniszterelnök a BEOL hírportálnak adott interjújában. Orbán Viktor azt is hozzátette: az ajtók most nyílnak ki. A távlat szélesedik, a perspektíva magasodik és a következő években nagyléptékű fejlődés történik itt.
A következő öt-tíz év, az emelkedő pálya lesz Békés vármegye számára – mondta el Orbán Viktor a BEOL hírportálnak adott interjúba. A beszélgetés előzménye, mint arról korábban lapunk is beszámolt, az volt, hogy a miniszterelnök a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal átadóján arról beszélt, hogy az Alföld új lendületet kap az infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően.

Lőkösháza, 2025. szeptember 23. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) beszédet mond a Békéscsaba és Lőkösháza között megvalósult vasúti vonalszakasz fejlesztésének átadó ünnepségén a lőkösházi vasútállomáson 2025. szeptember 23-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
Orbán Viktor: Emelkedő pálya előtt Békés vármegye
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher / MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor szerint a több mint 100 éve meghúzott trianoni határok máig éreztetik hatásukat, de a mostani beruházások visszaadhatják a térség természetes kapcsolódását. Az Alföld-program keretében 50 ezer új munkahely jön létre a nagy gyárberuházásoknak köszönhetően.

Azt már a Békés vármegyei hírportál írásából tudhatjuk meg, ahogyan a miniszterelnök fogalmazott:

„Kormányzati szempontból elmondható, hogy Békés vármegye általában is nagyon nehéz. Ami az ország közepén van, azzal könnyebben boldogul az ember.

Valaha persze Békés az ország közepén volt, csak Trianon miatt a szélére került. Békés vármegye fantasztikus erejű régiója volt Magyarországnak, ehhez képest a szélére szorult és nagyon nehéz itt újraindítani a vérkeringést.”

Az interjúban az is elhangzott a miniszterelnöktől, hogy Békéscsaba volt a legreménytelenebb helyzetben lévő város abból a szempontból, hogy valaha bekötik-e az ország autópálya-vérkeringésébe, ami sikerült, az M44 elkészült.

Orbán Viktor: Az ajtók most nyílnak ki

A miniszterelnök elmondta, hogy Békés vármegyében olyan fejlesztések történtek, amelyek fogadóképessé teszik Békéscsabát a világ legmodernebb beruházásaira. Ez most kezdődik, az ajtók most nyílnak ki – tette hozzá.

„A távlat szélesedik, a perspektíva magasodik és a következő években nagyléptékű fejlődés történik itt, hiszen megvan az összeköttetés az M44-gyel. Tervezés alatt a Békéscsaba-Debrecen négysávos út, megcsináltuk az új vágányt a Lőkösháza-Békéscsaba szakaszon, ahol már 160 kilométerrel lehet menni”

– sorolta a fejlesztéseket, majd hangsúlyozta:

„Ma már az egész térség úgy néz ki, mint mondjuk a Dunántúlon a Győr-Veszprém-Székesfehérvár háromszög, tehát nem egy-egy városról beszélünk, nem egy kistérségről, hanem

egymással összekapcsolódó komoly ipari, kutató, tudományos, szakmai, kereskedelmi fejlesztési centrumokról és Békés vármegye ennek a része lett.

Itt nem egyszerűen egy beruházásról van szó, hanem egy léthelyzet megváltoztatásáról:

Békés vármegye egészen más jövő előtt áll most, mint egy-két évvel ezelőtt.”

Soha nem látott mértékű munkahelyteremtés Békésben

Egy stratégiai gondja is megoldódik a Békés vármegyeieknek azzal, hogy a világ egyik legmodernebb cége ideérkezik,, ugyanis a Vulcan Shield Global szingapúri cég 2500 új munkahelyet teremt Békéscsabán.

„Itt nemcsak az a lényeg, hogy 280 milliárd forintos fejlesztés 2500 munkahellyel,

hanem az, hogy olyan terméket állítanak elő, ami a világ legfejlettebb technológiájához kötődik. Békés vármegye nem bekapcsolódik a magyar iparba, hanem a világszínvonalú nemzetközi iparba kapcsolódik be”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A fejlesztések a jövőben sem állnak le

Az interjú során kitértek a jövőbeni elképzelésekre is, Orbán Viktor elmondta, tapasztalt politikusokkal tárgyalt, úgy gondolja, erős az a csapat, amelyik ma a kormánnyal tárgyalásban áll fejlesztési ügyekben.

A fejlesztési irányok a következők lehetnek:

  • a békéscsabai szakképzési centrum és a repülőtér fejlesztése,
  • újabb ipari parkok létrehozása,
  • Gyulán léptékváltásra van szükség, Schengen eltűnt, ami a turisztikában nagy lehetőséget nyitott ki Gyula előtt.

A kormányfővel folytatott beszélgetést az alábbi videóban tekinthetik meg:

 

