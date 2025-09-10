Orbán Viktor: Amit ma a Bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná

A miniszterelnök kifejtette véleményét Ursula von der Leyen szerdai uniós helyzetértékelő beszéde előtt a közösségi oldalán. Orbán Viktor szerint „a hibalista mindenki előtt ismert: lassuló gazdaság, migrációs válság, vesztes háború és esztelen zöldpolitika”. A kormányfő úgy fogalmazott: Mindazt, amit von der Leyen képvisel, a Tisza Párt rákényszerítené Magyarországra is. Az adóemeléssel, a szankciókkal és a migrációs paktummal szemben azonban a magyar kormány a békét, a rezsicsökkentést és az otthonteremtést kínálja.

Orbán Viktor a hivatalos közösségi oldalán osztotta meg erősen rendszerkritikus véleményét Ursula von der Leyen szerdai, az Európai Unió helyzetét értékelő beszéde előtt. Orbán Viktor: Ursula von der Leyen ma értékeli az unió helyzetét. Kár vesződnie Fotó: Facebook Orbán Viktor: Amit ma a brüsszeli Bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná A miniszterelnök röviden úgy fogalmazott: Ursula von der Leyen ma értékeli az unió helyzetét. Kár vesződnie.”

A miniszterelnök szerint az Európai Bizottság elnökének mérlege előre látható: A hibalista mindenki előtt ismert: lassuló gazdaság, romló versenyképesség, migrációs válság és erőszak, egy vesztes háború, esztelen zöldpolitika. Az európai embereknek ebből elege van. Ezért erősödnek Európa-szerte a Patrióta erők.” Orbán Viktor példaként a francia kormány ismételt kudarcaira, a lengyel választáson Nawrocki győzelmére és Andrej Babiš Csehországban várható választási sikerére hivatkozott. A bejegyzés további részében a miniszterelnök élesen bírálta a Tisza Pártot, amely egy Brüsszelből átvett programot akar végrehajtani Magyarországon: Ők adót akarnak emelni, mi levezényeljük Európa legnagyobb családi adócsökkentését.

Ők bérlakásokat akarnak, mi végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját.

Ők szankciókat akarnak, mi békét és rezsicsökkentést.

Ők elfogadnák a brüsszeli migrációs paktumot, mi lezártuk a határt.

Ők Ukrajnát támogatnák, mi a magyar családokat.” A kormányfő mindezek után figyelmeztetett. Ne legyenek illúzióink: Amit ma a brüsszeli Bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná. Ne hagyjuk!”

