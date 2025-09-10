Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Amit ma a Bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A miniszterelnök kifejtette véleményét Ursula von der Leyen szerdai uniós helyzetértékelő beszéde előtt a közösségi oldalán. Orbán Viktor szerint „a hibalista mindenki előtt ismert: lassuló gazdaság, migrációs válság, vesztes háború és esztelen zöldpolitika”. A kormányfő úgy fogalmazott: Mindazt, amit von der Leyen képvisel, a Tisza Párt rákényszerítené Magyarországra is. Az adóemeléssel, a szankciókkal és a migrációs paktummal szemben azonban a magyar kormány a békét, a rezsicsökkentést és az otthonteremtést kínálja.
Orbán ViktorBrüsszelhelyzetértékelőPatriótákUrsula von der LeyenEurópai Bizottság

Orbán Viktor a hivatalos közösségi oldalán osztotta meg erősen rendszerkritikus véleményét Ursula von der Leyen szerdai, az Európai Unió helyzetét értékelő beszéde előtt.

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Ursula von der Leyennek.
Orbán Viktor: Ursula von der Leyen ma értékeli az unió helyzetét. Kár vesződnie Fotó: Facebook

Orbán Viktor: Amit ma a brüsszeli Bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná 

A miniszterelnök röviden úgy fogalmazott: 

Ursula von der Leyen ma értékeli az unió helyzetét. Kár vesződnie.”

Orbán Viktor a Ringben: Az ország érdekei szerint alakítunk kormányt, nem a múltbeli érdemek alapján

A miniszterelnök szerint az Európai Bizottság elnökének mérlege előre látható: 

A hibalista mindenki előtt ismert: lassuló gazdaság, romló versenyképesség, migrációs válság és erőszak, egy vesztes háború, esztelen zöldpolitika. Az európai embereknek ebből elege van. Ezért erősödnek Európa-szerte a Patrióta erők.”

Orbán Viktor példaként a francia kormány ismételt kudarcaira, a lengyel választáson Nawrocki győzelmére és Andrej Babiš Csehországban várható választási sikerére hivatkozott.

A bejegyzés további részében a miniszterelnök élesen bírálta a Tisza Pártot, amely egy Brüsszelből átvett programot akar végrehajtani Magyarországon:

Ők adót akarnak emelni, mi levezényeljük Európa legnagyobb családi adócsökkentését.
Ők bérlakásokat akarnak, mi végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját.
Ők szankciókat akarnak, mi békét és rezsicsökkentést.
Ők elfogadnák a brüsszeli migrációs paktumot, mi lezártuk a határt.
Ők Ukrajnát támogatnák, mi a magyar családokat.”

A kormányfő mindezek után figyelmeztetett. Ne legyenek illúzióink: 

Amit ma a brüsszeli Bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná. Ne hagyjuk!”

 

