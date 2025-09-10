Orbán Viktor: Amit ma a Bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná

Orbán Viktor a hivatalos közösségi oldalán osztotta meg erősen rendszerkritikus véleményét Ursula von der Leyen szerdai, az Európai Unió helyzetét értékelő beszéde előtt.
A miniszterelnök röviden úgy fogalmazott:
Ursula von der Leyen ma értékeli az unió helyzetét. Kár vesződnie.”
A miniszterelnök szerint az Európai Bizottság elnökének mérlege előre látható:
A hibalista mindenki előtt ismert: lassuló gazdaság, romló versenyképesség, migrációs válság és erőszak, egy vesztes háború, esztelen zöldpolitika. Az európai embereknek ebből elege van. Ezért erősödnek Európa-szerte a Patrióta erők.”
Orbán Viktor példaként a francia kormány ismételt kudarcaira, a lengyel választáson Nawrocki győzelmére és Andrej Babiš Csehországban várható választási sikerére hivatkozott.
A bejegyzés további részében a miniszterelnök élesen bírálta a Tisza Pártot, amely egy Brüsszelből átvett programot akar végrehajtani Magyarországon:
Ők adót akarnak emelni, mi levezényeljük Európa legnagyobb családi adócsökkentését.
Ők bérlakásokat akarnak, mi végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját.
Ők szankciókat akarnak, mi békét és rezsicsökkentést.
Ők elfogadnák a brüsszeli migrációs paktumot, mi lezártuk a határt.
Ők Ukrajnát támogatnák, mi a magyar családokat.”
A kormányfő mindezek után figyelmeztetett. Ne legyenek illúzióink:
Amit ma a brüsszeli Bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná. Ne hagyjuk!”