Orbán Viktor szerint az EU a hanyatlás jelképe lett

Orbán Viktor szerint az Európai Unió mostanra történelmi zsákutcába jutott. A kormányfő ennek igazolására a kötcsei beszédében arra is kitért, hogy 2008 óta olyan jelentősen visszaesett az európai gazdaságok világgazdasági súlya, hogy nyolc százalékot vesztettek ezek az országok, ami egy rettenetesen rossz mutató.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: Lehet, hogy a most következő lesz az utolsó költségvetése az EU-nak

Az amerikaiak mára elhúztak, míg 2008-ban egy szinten voltunk. Mindennek az oka, az elhibázott európai politika"

– mondta.

Az EU a szétfeslés és széttagolódás állapotába lépett, ha minden így marad, akkor az unió az európai hanyatlás egyik jelképe lesz"

- mondta Orbán Viktor.

Pedig a terv az volt, hogy egy Lisszabontól Vlagyivosztokig terjedő szabadkereskedelmi övezet lesz, de ezt nem sikerült felépíteni. Mind az oroszokat, mint a törököket elvesztettük – tette hozzá.

Európa azért nem lett vezető világgazdasági tényező, mert létrejött egy politikai unió, és van közös monetáris politika, de nincsen közös költségvetési politika. Csak idő kérdése, hogy az euró meg fog reccsenni. Mindebből az következik, hogyha sikerül elfogadni a 2028-2035-ös uniós büdzsét, akkor az lesz az utolsó hétéves költségvetés, ha minden így marad. Ebből a helyzetből a kiút az lehet, ha az EU-t alapjaiban újraszervezzük"

– mondta Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy ehhez egy nagyon komoly átszervezés kell.

A katonai és az energiabiztonság kérdése lenne az egyik kör, a második kör a közös piac lenne, a harmadik kör azon országok együttese, akik közös pénzt is akarnak, a negyedik kör pedig azon országok csoportja lenne, akik politikailag is együtt akarnak működni.

Orbán Viktor szerint, ha át tudunk állni egy ilyen együttműködésre, az EU csak akkor élheti túl a következő tíz évet.



