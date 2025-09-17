Először terelt, majd kínosan magyarázkodott a 444 a Ruszin-Szendi-botrány kapcsán

Orbán Viktor Facebookon reagált a Ruszin-Szendi Romulusz-ügyre: „Pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában.” A miniszterelnök kijelentését sokáig kétségbe vonták ellenzéki médiumok, köztük a 444 is. A portál még hétfőn arról írt, hogy „bármiféle bizonyíték nélkül” beszél a fegyverviselésről a kormányfő – írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor szerint a pisztolynak nincs helye a közéletben

Fotó: Facebook

A helyzetet végül maga Magyar Péter tisztázta, amikor egy barcsi fórumon beismerte: „valóban volt nála egy fegyver.”

A 444 gúnyolódása és visszakozása

Szily László, a 444 szerzője előbb arról írt, hogy a videón „semmi nem látszik, csak anyaggyűrődés”. Cikkében a „lejárató kampány” és „ránc” kifejezésekkel próbálta bagatellizálni a történteket.

Csakhogy a Tisza Párt elnökének vallomása után a Soros-blog kénytelen volt új cikket írni – anélkül, hogy korábbi anyagát helyreigazította volna. A második írásban már maga Szily László fogalmazott úgy, hogy Ruszin-Szendi „pisztolytáskával az oldalán tartott lakossági fórumot”.

A botrányt súlyosbítja, hogy Szily László korábban a Fenyő János tulajdonában lévő Népszava propagandistája volt. Fenyő hírhedt volt fegyverviseléséről. A 444 tehát éppen egy olyan ügyben próbálta mosdatni a Tisza Pártot, amelyben saját szerzőjük múltja is kellemetlen emlékeket idéz.

A Partizán is beállt a sorba

Nemcsak a 444, hanem a Partizán sem kezelte súlyának megfelelően az ügyet. Pedig a rendszerváltás utáni magyar közéletben példátlan eset, hogy egy volt vezérkari főnök fegyverrel jelenjen meg politikai rendezvényen.