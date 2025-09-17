Hírlevél

Rendkívüli

Váratlan fordulat a Kremlben: lemondott Putyin legfőbb bizalmasa

Orbán Viktor

Orbán Viktor az esti műszakról posztolt: beszédet mondott Balatonfüreden

9 perce
Olvasási idő: 3 perc
„Esti műszak” – így kommentálta Orbán Viktor legfrissebb Facebook-bejegyzését, amelyen már a Fidesz–KDNP balatonfüredi frakcióülésén elmondott beszéde után látható. A miniszterelnök mozgalmas napot zárt: kormányülést vezetett, majd az Albán Köztársaság elnökével tárgyalt, estére pedig a kormánypárti képviselőket szólította meg a kihelyezett tanácskozáson.
Orbán ViktorBalatonfüredfrakció

Esti műszak – írja Facebook-bejegyzése fölött Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. 

Orbán Viktor, frakció
Fotó: Facebook

Az általa posztolt felvételeken az látható, hogy már elmondta beszédét a Fidesz–KDNP  kihelyezett frakcióülésén, Balatonfüreden.

Hosszú napot zárt Orbán Viktor

A kormányfőnek hosszú napja lehetett, késő délután még az Albán Köztársaság elnökével tárgyalt, azelőtt pedig kormányülést vezetett.

Legutóbb egyébként idén februárban, ugyancsak Balatonfüreden tartottak kihelyezett frakcióülést a kormánypártok. Akkor a miniszterelnök a zárt körű helyzetértékelését azzal kezdte, hogy Donald Trump elnöki beiktatásával a globalista liberális ideológia képviselői elvesztették a nyugati világ legerősebb hatalmának fővárosát. De figyelmeztette a képviselőket, hogy az ideológia, ami Washingtonban megbukott, Brüsszelt továbbra is uralja. 

 

