Orbán Viktor az esti műszakról posztolt: beszédet mondott Balatonfüreden

Esti műszak – írja Facebook-bejegyzése fölött Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Fotó: Facebook

Az általa posztolt felvételeken az látható, hogy már elmondta beszédét a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülésén, Balatonfüreden.

Hosszú napot zárt Orbán Viktor

A kormányfőnek hosszú napja lehetett, késő délután még az Albán Köztársaság elnökével tárgyalt, azelőtt pedig kormányülést vezetett.

Legutóbb egyébként idén februárban, ugyancsak Balatonfüreden tartottak kihelyezett frakcióülést a kormánypártok. Akkor a miniszterelnök a zárt körű helyzetértékelését azzal kezdte, hogy Donald Trump elnöki beiktatásával a globalista liberális ideológia képviselői elvesztették a nyugati világ legerősebb hatalmának fővárosát. De figyelmeztette a képviselőket, hogy az ideológia, ami Washingtonban megbukott, Brüsszelt továbbra is uralja.