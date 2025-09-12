Orbán Viktor a Kossuth Rádióban: A háborús fenyegetettség közvetlen

A mindennapi élet felemészti az emberek figyelmét, de amikor néha beesik a baj néhány drón formájában Lengyelországba, akkor hirtelen mindenki felkapja a fejét – fogalmazott a miniszterelnök, aki munkalátogatáson vett részt Abu-Dzabiban.

Mint mondta,

a háborús fenyegetettség közvetlen.

Orbán Viktor a Kossuth Rádió stúdiójában (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor jelezte, Magyarország nincs benne a háborúban, a lengyelek viszont „benne vannak nyakig”.

Magyarország távolságot tart, ez (a háború) nem az ő háborúja, nem vesz részt benne, de szomszédja annak az országnak, ahol a háború zajlik.

Hozzátette, ez folyamatos és állandó háborús veszélyt jelent.