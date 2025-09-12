Orbán Viktor a Kossuth Rádióban: A háborús fenyegetettség közvetlen

A mindennapi élet felemészti az emberek figyelmét, de amikor néha beesik a baj néhány drón formájában Lengyelországba, akkor hirtelen mindenki felkapja a fejét – fogalmazott a miniszterelnök, aki munkalátogatáson vett részt Abu-Dzabiban.
Mint mondta,
a háborús fenyegetettség közvetlen.
Orbán Viktor jelezte, Magyarország nincs benne a háborúban, a lengyelek viszont „benne vannak nyakig”.
Magyarország távolságot tart, ez (a háború) nem az ő háborúja, nem vesz részt benne, de szomszédja annak az országnak, ahol a háború zajlik.
Hozzátette, ez folyamatos és állandó háborús veszélyt jelent.
Orbán Viktor kitért arra is, hogy az Egyesült Arab Emírségekkel sikerült létrehozni egy nagyon különleges kapcsolatot, nagyon sebes léptű, gyors ütemű gazdasági együttműködés bontakozik ki egyebek mellett az energiaszektorban, a mesterséges intelligencia és a digitális infrastruktúra területén.