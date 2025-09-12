Hírlevél

Új videófelvétel került elő Charlie Kirk feltételezett gyilkosának meneküléséről – videó

Orbán Viktor

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban: A háborús fenyegetettség közvetlen

54 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Lengyelországot ért szerdai dróntámadás egy példája annak, milyen veszélyes körülmények között élünk nap mint nap, a háborús fenyegetettség közvetlen – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.
Orbán ViktorLengyelországorosz-ukrán háborúEgyesült Arab EmirségekdróntámadásKossuth Rádió Jó reggelt Magyarország

A mindennapi élet felemészti az emberek figyelmét, de amikor néha beesik a baj néhány drón formájában Lengyelországba, akkor hirtelen mindenki felkapja a fejét – fogalmazott a miniszterelnök, aki munkalátogatáson vett részt Abu-Dzabiban. 

Mint mondta,

 a háborús fenyegetettség közvetlen. 

Orbán Viktor a Kossuth Rádió stúdiójában (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor jelezte, Magyarország nincs benne a háborúban, a lengyelek viszont „benne vannak nyakig”.

 Magyarország távolságot tart, ez (a háború) nem az ő háborúja, nem vesz részt benne, de szomszédja annak az országnak, ahol a háború zajlik. 

Hozzátette, ez folyamatos és állandó háborús veszélyt jelent. 

Orbán Viktor: Von der Leyen háborúba akarja rántani Magyarországot, de mi ellenállunk

Orbán Viktor kitért arra is, hogy az Egyesült Arab Emírségekkel sikerült létrehozni egy nagyon különleges kapcsolatot, nagyon sebes léptű, gyors ütemű gazdasági együttműködés bontakozik ki egyebek mellett az energiaszektorban, a mesterséges intelligencia és a digitális infrastruktúra területén.

 

