Orbán Viktor keményen odaszólt Hadházy Ákosnak

Orbán Viktor

Orbán Viktor keményen odaszólt Hadházy Ákosnak

1 órája
A miniszterelnök az ÖT című vitaműsor Ring podcastjében szerda reggel interjút adott. Orbán Viktor nem kerülte el a válaszadásokat, azonban ennek Hadházy nem fog örülni. Mutatjuk a videót!
Ahogyan korábban megírtuk, politikai szezonnyitó interjút adott a miniszterelnök az ÖT című vitaműsor Ring podcastjében szerda reggel. A miniszterelnököt többek között a Kötcsén elmondott beszédéről, az Európai Unió ellentmondásos helyzetéről, valamint a fiatalokhoz és a közösségi médiához való viszonyáról kérdezték a moderátorok. Orbán Viktor úgy fogalmazott: aki nem rendel mindent alá a közös győzelemnek, az számítson arra, hogy ezt nem fogják neki elfelejteni.

Kötcse, 2025. szeptember 7.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre érkezik a kötcsei Dobozy-kúriához 2025. szeptember 7-én.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor: Hadházy Ákos köszönettel tartozik nekem, mert belőlem él, én tartom el
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Arra, hogy Hadházy Ákos Hatvanpuszta környékén szokott ólálkodni, Orbán Viktor azt mondta, Hadházy mást soha nem tett le az asztalra, minthogy utána szaglászik. A miniszterelnök hozzátette:

Hadházy neki köszönheti politikai pályáját, hiszen abból él, hogy folyamatosan őt támadja.

„Belőlem van nyilvánossága, én tartom el” – fogalmazott Orbán, hozzátéve: „nem a legdicséretesebb szokás”, hogy Hadházy magánterületre is bemegy a hatvanpusztai akciói közben.

Orbán Viktor Hadházyról

Most a miniszterelnök közösségimédia-felületén jelent meg a fentiekkel kapcsolatos videóbejegyzése, amelyben így fogalmaz Hadházyval kapcsolatban:

„Hadházy Ákos köszönettel tartozik nekem, mert belőlem él, én tartom el. Ha én nem lennék, akkor őneki nem lenne politikai karrierje. Abból él hosszú évek óta, hogy megpróbál engem mindenfajta dolgokban fülön fogni. Ebből él, ebből van nyilvánossága, ez teremt neki lehetőséget.

Hadházy Ákos megköszönheti, hogy adok neki egy esélyt arra, hogy életben maradjon, mert ha hirtelen valakinek kéne mondani valamit, hogy mégis az ember mit tett le az asztalra, hogy mit csinált, akkor azon kívül, hogy utánam szaglászik sikertelenül, mást nem nagyon tudnánk fölidézni.”

 

