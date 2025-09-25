Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Normális és tisztességes ember nem vádol a legundorítóbb aljasságokkal senkit bizonyíték nélkül

Normális és tisztességes ember nem veszekszik egy pappal a templomajtóban – véleményezte Orbán Viktor Hadházy Ákosnak a legújabb botrányát, aki ráförmedt egy ferences rendi papra a saját temploma bejáratánál.
Orbán Viktorellenzékharcosok klubjabaloldaliferences szerzetesHadházy Ákos

Orbán Viktor felszólalt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében is, miután a kormánytagokat ért vádakról kiderült, hogy alaptalanok. Mint fogalmazott: a hatalomért mindenre képes az ellenzék.  

Ilyet nem csinálunk. Normális és tisztességes ember nem vádol a legundorítóbb aljasságokkal senkit bizonyíték nélkül” 

– idézte a miniszterelnök felháborodott kijelentését a Magyar Nemzet. 

Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubjában írta le, mit gondol Hadházy Ákos templomos hadjáratáról (Forrás: Facebook)

Orbán Viktor: Ez nem egy következmények nélküli ország

A miniszterelnök megjegyezte:

 Ők mindezt megteszik. Ha hatalomról van szó, sem Istent, sem embert nem ismernek.”

A kormányfő egyben közölte, a következményekkel mindenkinek számolnia kell, ez nem egy következmények nélküli ország.

A miniszterelnök csütörtöki teendői kapcsán elárulta, hogy Nagy Mártonnal véglegesíti a háromgyermekes anyák adómentességét, akik október 1-jétől nem fizetnek szja-t.

Fontos bejelentéseket tett Gulyás Gergely – mutatjuk a Kormányinfó főbb pontjait!

„Aztán jön a sportért felelős államtitkár, Schmidt Ádám. A Tisza bankár gazdaságpolitikusa szerint Magyarország túl sokat költ sportra és kultúrára. Meg akarják szüntetni a sport taót, ez gyerekek százezreit érintené. A sport a hazáról, a nemzetről, a büszkeségről szól.”

A gyerekeknek példaképek, bajnokok kellenek, hogy ők is bajnokká akarjanak válni. Nem hagyjuk, hogy a balliberális oldal újra tönkretegye a magyar sportot”

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

 

