Orbán Viktor: Normális és tisztességes ember nem vádol a legundorítóbb aljasságokkal senkit bizonyíték nélkül

Orbán Viktor felszólalt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében is, miután a kormánytagokat ért vádakról kiderült, hogy alaptalanok. Mint fogalmazott: a hatalomért mindenre képes az ellenzék.
Ilyet nem csinálunk. Normális és tisztességes ember nem vádol a legundorítóbb aljasságokkal senkit bizonyíték nélkül”
– idézte a miniszterelnök felháborodott kijelentését a Magyar Nemzet.
A miniszterelnök megjegyezte:
Ők mindezt megteszik. Ha hatalomról van szó, sem Istent, sem embert nem ismernek.”
A kormányfő egyben közölte, a következményekkel mindenkinek számolnia kell, ez nem egy következmények nélküli ország.
A miniszterelnök csütörtöki teendői kapcsán elárulta, hogy Nagy Mártonnal véglegesíti a háromgyermekes anyák adómentességét, akik október 1-jétől nem fizetnek szja-t.
„Aztán jön a sportért felelős államtitkár, Schmidt Ádám. A Tisza bankár gazdaságpolitikusa szerint Magyarország túl sokat költ sportra és kultúrára. Meg akarják szüntetni a sport taót, ez gyerekek százezreit érintené. A sport a hazáról, a nemzetről, a büszkeségről szól.”
A gyerekeknek példaképek, bajnokok kellenek, hogy ők is bajnokká akarjanak válni. Nem hagyjuk, hogy a balliberális oldal újra tönkretegye a magyar sportot”
– hangsúlyozta a miniszterelnök.