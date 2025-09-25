Orbán Viktor: Normális és tisztességes ember nem vádol a legundorítóbb aljasságokkal senkit bizonyíték nélkül

Orbán Viktor felszólalt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében is, miután a kormánytagokat ért vádakról kiderült, hogy alaptalanok. Mint fogalmazott: a hatalomért mindenre képes az ellenzék.

Ilyet nem csinálunk. Normális és tisztességes ember nem vádol a legundorítóbb aljasságokkal senkit bizonyíték nélkül”

– idézte a miniszterelnök felháborodott kijelentését a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubjában írta le, mit gondol Hadházy Ákos templomos hadjáratáról (Forrás: Facebook)

Orbán Viktor: Ez nem egy következmények nélküli ország

A miniszterelnök megjegyezte:

Ők mindezt megteszik. Ha hatalomról van szó, sem Istent, sem embert nem ismernek.”

A kormányfő egyben közölte, a következményekkel mindenkinek számolnia kell, ez nem egy következmények nélküli ország.

A miniszterelnök csütörtöki teendői kapcsán elárulta, hogy Nagy Mártonnal véglegesíti a háromgyermekes anyák adómentességét, akik október 1-jétől nem fizetnek szja-t.