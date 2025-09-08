Hírlevél

Orbán Viktor

Kiszivárgott, mit üzent Orbán Viktor a Harcosok Klubjának

Orbán Viktor

Kiszivárgott, mit üzent Orbán Viktor a Harcosok Klubjának

A Tisza lebukott és elvesztette a bizalmat – üzente hétfőn a miniszterelnök a Harcosok Klubja tagjainak. Orbán Viktor kiemelte, hogy a Tisza titkolózására a kormány válasza a teljes nyíltság.
A Tisza lebukott, elvesztette a bizalmat. Ilyenkor csak a provokáció, a balhé marad – fogalmazott Orbán Viktor a Harcosok Klubjának küldött üzenetében. A Magyar Nemzet azt írja: a miniszterelnök elmondta, hogy az ellenzék adóemelésre készül, a kormány válasza pedig a teljes nyíltság és egy új nemzeti konzultáció.

Orbán Viktor a kötcsei pikniken. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor üzenete szerint 

a Tisza egy kötcsei botránnyal próbálta elterelni a figyelmet a „lebukásról” és az adóemelési terveiről, de ez nem sikerült. 

Mint fogalmazott, már mindenki tudja, hogy „a Tisza az adóemelés pártja. Ha ők jönnek, fizetni fogsz” – írta, egyúttal bejelentve, hogy nemzeti konzultáció indul a kiszivárgott tervekről.

Ha Brüsszel által irányított bábkormány alakul, akkor brutális adóemelés jön, megszűnik a rezsicsökkentés, a családtámogatás, a 13. havi nyugdíj, és ezer forintos benzinárra kell számítani 

– vázolta az egyik verziót a kormányfő. Ha viszont a nemzeti érdekeket képviselő kormány marad hatalmon, akkor – hangsúlyozta – 

marad az Otthon Start, adómentes a csed és a gyed, megduplázódik a családi adókedvezmény, az édesanyák adómentességet kapnak, a nyugdíjasok élelmiszer-utalványhoz és nyugdíj-kiegészítéshez jutnak, januárban érkezik a hathavi fegyverpénz, a minimálbér 13 százalékkal nő, februárban pedig kifizetik a 13. havi nyugdíjat.

Leszögezte: a kormány minden vállalását teljesíti. 

A munkát elvégezzük, a választást megnyerjük, és utána patrióta szövetségeseinkkel nekifogunk a Brüsszel bevétele nevű hadműveletnek.” 

Személyes megjegyzésként felidézte, hogy vasárnap ünnepelték feleségével házassági évfordulójukat. 

„Nemcsak kenyérrel él az ember. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – írta, majd zárásként hozzátette: még 216 nap van hátra a választásig.

 

