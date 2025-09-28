Orbán Viktor lesz a vendég hétfő reggel a Harcosok órájában

Hétfő reggel fél nyolckor Orbán Viktor miniszterelnök indítja a hetet a Harcosok órája stúdiójában - írja a Magyar Nemzet. A kormányfő Németh Balázs műsorvezetővel a legaktuálisabb ügyeket veszi górcső alá.
Az egyik központi téma a Szőlő utcai álhírbotrány, amelyről Orbán már a vasárnapi Digitális Polgári Körök (DPK) körlevelében is markáns álláspontot fogalmazott meg elmondva, hogy:
Minden aljas ellenzéki álhírterjesztő, legyen képviselő, influenszer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján.”
Az adásban szóba kerül majd az is, hogy Ukrajna katonai drónokkal való magyar légtérsértéssel vádolta meg hazánkat. A kijevi kijelentéseket a magyar külügyminiszter és a honvédelmi tárca is azonnal cáfolta, Orbán Viktor pedig személyesen reagál majd a vádakra.
A hallgatók első kézből értesülhetnek arról is, miről beszélt legutóbbi telefonhívásában Donald Trumppal a magyar kormányfő. A miniszterelnök a Debreceni DPK-találkozón már utalt arra, hogy az amerikai elnökkel az orosz gáz- és olajellátásról egyeztetett.
Hétfőn reggel sor kerül az arról a „naggyá tesszük Magyarországot” üzenetről való beszélgetésre is, amelyet Orbán a digitális polgári körök találkozóján fogalmazott meg. A műsorban szó lesz arról, hogy mit is jelent ez az ígéret, ha a kormány immár 15 éve vezeti az országot.