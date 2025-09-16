Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Ide határkerítés kell és bátor végvári vitézek

Köszönettel tartozunk a rendőreinknek, a katonáinknak, a határvadászoknak, és mindenkinek, aki 2015. szeptember 16-án megvédte, és azóta is védi Magyarország határait! Orbán Viktor a röszkei ostrom 10. évfordulója alkalmából köszönte meg mindenki munkáját.
Orbán Viktorhatárvadászathatárrendőrkatona

A miniszterelnök keddi közösségimédia-bejegyzésében mondott köszönetet mindazoknak, akik megvédték és jelenleg is védik országunk határait az illegális migráció ellen is. Orbán Viktor azt is hangsúlyozta: „Bátorságuk arra kötelez minket, hogy újra és újra megüzenjük Brüsszelnek: a migráció ügyében nincs kompromisszum. Zsarolhatnak, bírságolhatnak és hozhatnak négyévente újabb és újabb EU-konform ellenzéki üdvöskét, a magyarokat úgysem fogják megtörni.”

Röszke, 2015, migránsok, Orbán Viktor: Ide határkerítés kell és bátor végvári vitézek
Orbán Viktor: Ide határkerítés kell és bátor végvári vitézek
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor hozzátette, nekünk, magyaroknak a világ aznap megváltozott. Ahogyan fogalmazott:

„Mi, magyarok aznap újra megtanultuk, hogy brüsszeli paragrafusokkal és a birodalmi központban kitalált paktumokkal nem lehet megvédeni a határokat.”

Orbán Viktor: Csak magunkra számíthatunk

Közölte e tényt, hogy a naivitást könyörtelenül megbüntetik – akkor is, ha jóindulattal párosul. „És azt is megtanultuk, hogy

ha baj van, csak magunkra számíthatunk”

– hívta fel a figyelmet.

A miniszterelnök hangsúlyozta:

„Ide határkerítés kell és bátor végvári vitézek. Köszönettel tartozunk a rendőreinknek, a katonáinknak, a határvadászoknak, és mindenkinek, aki 2015. szeptember 16-án megvédte, és azóta is védi Magyarország határait!”

 

 

