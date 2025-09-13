Orbán Viktor nagy bejelentést tett: ezt mondta a Harcosok Klubjában

„Izmos nap volt a péntek” – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubjában közzétett bejegyzésében, miután beszámolt feszített programjáról. A miniszterelnök először Abu Dzabiban tárgyalt és interjúkat adott, majd Dohába utazott, ahol kiállt Magyarország stratégiai partnere, Katar mellett. „A szív és az emberség a politikában is számít” – hangsúlyozta Orbán.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke

Orbán: Abu Dzabitól Doháig, majd egyenesen a Harcosok Klubjába

Hazafelé úton sem pihent: a repülőgépen egyszerre írt előadást a hétvégi Harcosok Klubja edzőtáborára és döntött kormány-előterjesztésekről.

És még vagy féltucat kormány-előterjesztés elolvasása és eldöntése az 5,5 órás repülőúton. Akksi lemerülőben. Utolsó reményem a feleségem lecsója otthon”

– jegyezte meg a miniszterelnök.

Telt házas Harcosok Klubja Sátoraljaújhelyen

Szombaton és vasárnap rendezik meg Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubja első edzőtáborát, amelyre a jelentkezők többszörös túljelentkezése miatt sokan már nem fértek be. A rendezvényen a résztvevők személyesen találkozhatnak Orbán Viktorral, valamint Lázár Jánossal, Orbán Balázzsal és Menczer Tamással is.