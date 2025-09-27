Hírlevél

Ő sodorta veszélybe Magyarország energiaellátását – fotón a Barátság vezeték támadója

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Megjöttek a magyarok, húzzátok meg magatok!

A miniszterelnök a Harcosok Klubjának óriási lendületről, debreceni gyárátadóról és egy újabb sikeres DPK-találkozóról számolt be. Orbán Viktor azt üzente: vége annak az időnek, amikor a gyűlöletkeltők szabadon garázdálkodhattak a digitális térben.
Orbán Viktor szombaton közösségi oldalán osztotta meg gondolatait a Harcosok Klubjával. Beszámolt a debreceni gyárátadásról, a Digitális Polgári Körök első országos találkozójáról és a Gianninál tartott köszönővacsoráról is. Hangsúlyozta, hogy vége annak az időnek, amikor a gyűlöletkeltők szabadon garázdálkodhattak a digitális térben.

Orbán Viktor
Orbán Viktor Debrecenben, a Cívisváros DPK-találkozóján.
Forrás: Facebook/Orbán Viktor
Ilyen volt a hangulat a digitális polgári körök első gyűlésén

„Megvédünk mindenkit, aki kiáll mellettünk”

Gianninál voltunk, őt is megtámadták, mint mindenki mást, aki kiállt mellettünk. Mindenkit megvédtünk, és meg is fogunk védeni. A gyűlölethuszároknak lógó orral kell eloldalogniuk” 

– írta Orbán Viktor, aki hozzátette: ma Becsehelyre utazik a szabad pálinkafőzés 15 éves évfordulójának ünneplésére, vasárnap pedig Robert Ficóval találkozik az esztergomi Mária Valéria hídnál.

Még 197 nap” 

– zárta sorait a kormányfő.

