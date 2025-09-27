Orbán Viktor: Megjöttek a magyarok, húzzátok meg magatok!

Orbán Viktor szombaton közösségi oldalán osztotta meg gondolatait a Harcosok Klubjával. Beszámolt a debreceni gyárátadásról, a Digitális Polgári Körök első országos találkozójáról és a Gianninál tartott köszönővacsoráról is. Hangsúlyozta, hogy vége annak az időnek, amikor a gyűlöletkeltők szabadon garázdálkodhattak a digitális térben.

Orbán Viktor Debrecenben, a Cívisváros DPK-találkozóján.

Forrás: Facebook/Orbán Viktor