Orbán Viktor: Tíz éve védjük hazánkat és Európát az illegális migrációtól

A 2015-ös migrációs válsághelyzetre visszaemlékezve Orbán Viktor határozottan kiállt az illegális migráció elleni küzdelem folytatása mellett a közösségi média oldalán.

Orbán Viktor: A haza nem eladó

Tíz év. Egy évtized. Ennyi ideje védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól. Tíz éve vezettük be a jogi határzárat. Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek. De mi, magyarok kitartottunk. Lezártuk a déli határt, és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük”

Orbán Viktor szerint az elmúlt évtized megmutatta a migráció következményeit Nyugat-Európában.

Berlinben, Stockholmban, Bécsben és Párizsban romokban a közbiztonság, migránsbandák tartják rettegésben az embereket,

robbantások, autós merényletek és gyilkosságok váltak mindennapossá,

Londonban százezrek tüntettek a bevándorlás ellen, a britek vissza akarják venni hazájukat."

Ezzel szemben Magyarországon az élet és vagyon elleni bűncselekmények mélyponton vannak, az illegális migránsok száma nulla - fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor kiemelte, hogy egy hely van, ahol semmi sem változott: Brüsszel.

A brüsszeli bürokraták még mindig menedzselni akarják a migrációt ahelyett, hogy megállítanák. Aki nem áll be a sorba, azt zsarolják és büntetik. Magyarországot egymillió euróra, minden egyes nap”

- írta a miniszterelnök, aki szerint a magyar baloldali pártok – a Tisza és a DK – készek teljesíteni Brüsszel elvárásait és elfogadnák a migrációs paktumot, még akkor is, ha az tönkretenné Magyarországot.

