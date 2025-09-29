Orbán Viktor-interjú a Harcosok Órájában – kövesse nálunk élőben!

A beszélgetés a vagyonadó kérdésére is kitért, amely időről időre felmerül a hazai politikában. Orbán figyelmeztetett a gyakorlati nehézségekre:

Ahhoz, hogy vagyonadót lehessen kivetni, meg kell tudni, hogy kinek mennyi a vagyona. Alátartozol-e az adónak, a hatállyal tartozol-e vagy sem, azt föl kell mérni. Az államnak kell egy nyilvántartást vezetnie a bankszámládról, az ingatlanodról, ha földed van, akkor arról, ha eszközeidről, akkor arról, ha autódról, akkor arról.

A miniszterelnök emlékeztetett: „Gyurcsány idejében volt ilyesmi”, de szerinte a vagyonadó megvalósítása jelentős állami beavatkozással és adatgyűjtéssel járna, ami komoly kérdéseket vet fel a magánszféra védelme szempontjából.