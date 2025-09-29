Orbán Viktor-interjú a Harcosok Órájában – kövesse nálunk élőben!
A miniszterelnök a tágabb európai helyzetet is elemezte, párhuzamot vonva a nyugat-európai drónriadókkal: „Drónpara van Nyugat-Európában, reptereket kell lezárni Dániában, Norvégiában, megbénul az élet, mert valakik drónokat reptetnek. A dán kormányfő szerint ezt Moszkva csinálja, az oroszok akarnak káoszt az Európai Unióban – ők nyilván Moszkvából ezt cáfolják. Nem tudjuk innen eldönteni, de az, hogy feszültség van az Európai Unióban és a mindennapi életünkre hatással van a háború, az minden másodpercben jelentkezik.”
Bár több kérdésben éles az ellentét, Orbán szerint Magyarország nem tekinti ellenségének Ukrajnát: „Nem értünk egyet jó néhány dologban az ukránokkal – a kisebbségek ügyében, az oroszokkal kötendő biztonsági megállapodásokban, Ukrajna uniós tagságában –, de mi nem ellenségei vagyunk egymásnak. Mi tartjuk el őket, nem egy szuverén ország.”
Orbán Viktor élesen fogalmazott Ukrajna helyzetéről: „Ukrajna nem egy szuverén ország. Ukránt mi tartjuk el, a Nyugat tartja el, mi adjuk a fegyvereit. Nem szabad úgy viselkednie Ukrajnának, mintha egy szuverén állam lenne.” Szerinte Kijev elvesztette területének egyötödét az orosz háborúban, a megmaradt rész pedig a nyugati támogatásnak köszönheti létezését: „Ha a Nyugat úgy dönt, hogy holnap reggel nem ad egy forintot, sokra nem, bezárja, kész, vége, megszűnt. Kicsit komolyabban kellene ehhez viszonyulni.”
A miniszterelnök szerint az ügynek nincs érdemi jelentősége: „Ukrajna nem Magyarországgal áll háborúban, hanem Oroszországgal. Neki a keleti irányú határán lévő drónokkal kéne foglalkozni. Itt NATO-tagállamok vannak, Ukrajna hátországa biztonságban van, innen nem támadja meg senki. Tehát ez az egész egy kamu dolog. Semmi jelentősége nincs.” Még egy feltételezett kisebb határsértést sem tartana lényegesnek: „Tegyük föl, hogy néhány méterre berepült volna valami – ennek sincs jelentősége.”
Orbán Viktor az ukrán állításokra reagálva elmondta, hogy a magyar kormány egyértelműen cáfolta a magyar drónok ukrán légtérbe való berepülését. „A honvédelmi minisztertől, Szijjártó Pétertől és részben tőlem is jön a cáfolat, hogy nem voltak magyar drónok ukrán légtérben” – fogalmazott. Megjegyezte, hogy a 444 cikke Zelenszkij állításait erősíti: „Ők természetesen Zelenszkijnek hisznek, a kormánynak nem hisznek. Kinek higgyük? Én a saját minisztereimnek szoktam hinni, de zárójelbe tenném az egészet.”
A beszélgetés során Orbán Viktor áttért az ukrán vádakra, amelyek szerint magyar drónok sértették meg Ukrajna légterét:
„Őszinte legyek, pénteken, szombaton nem értettem, hogy akkor most magyar drónok berepültek Ukrajna területére vagy nem. Azt mondja Zelenszkij – nyilván a liberális sajtó támogatja ebben itt Magyarországon is –, hogy térképen is mutatták az ukránok, hogy merre járt a Magyarország felől érkező drón."
Orbán szerint a Tisza Párt javaslata új bürokráciát hozna: „Amit a Tiszások mondanak, az egy adóhatósági, vagyonellenőrzéses új bürokrácia, ami bele fog mászni az emberek életébe. Nem csak a gazdagok, hanem a gazdagok kiröhögik az egészet, mert nekik vannak könyvvizsgálóik, ügyvédjeik, meg mozgatják országok között a vagyonukat. Itt a középosztályról van szó, megint a középosztály szívná meg.”
A miniszterelnök szerint az adóztatás lényege, hogy az állam így tud belépni az emberek magánszférájába. „Az adó az egy érzékeny dolog, mert ott tud az állam behatolni az emberek magánéletébe. Komcsik is ezt csinálták. Ezért óvatosságot javaslok.”
Kifejtette kormányzati filozófiáját: „A mi filozófiánk az alacsony adókulcsok, de mindenkitől beszedjük az adót, nincs mentség. Mindenkitől beszedjük, és hagyjuk az embereket, hogy éljenek a saját módjuk, saját elgondolásuk, saját terveik szerint, de ne avatkozzunk bele.”
Orbán Viktor részletesen beszélt a vagyonadó bevezetésének következményeiről:
„Ha céged van, akkor cégértékről kell nyilvántartás. Utána azt ellenőrizni kell. Bekopogtat a vagyonellenőr, és megkérdezi, hogy akkor mi mennyi, ez a magáé, nem a magáé, hol volt nyaralni, mennyit költött. Az összhangban van az életmódja a bevételeivel?”
Hozzátette, hogy Magyarország már átesett hasonló próbálkozáson: „Ezt egyszer már végigcsinálta Magyarország. És ezt mindenki elutálta. Tehát én óvatosságot javasolnék minden új adónem esetében.”
A beszélgetés a vagyonadó kérdésére is kitért, amely időről időre felmerül a hazai politikában. Orbán figyelmeztetett a gyakorlati nehézségekre:
Ahhoz, hogy vagyonadót lehessen kivetni, meg kell tudni, hogy kinek mennyi a vagyona. Alátartozol-e az adónak, a hatállyal tartozol-e vagy sem, azt föl kell mérni. Az államnak kell egy nyilvántartást vezetnie a bankszámládról, az ingatlanodról, ha földed van, akkor arról, ha eszközeidről, akkor arról, ha autódról, akkor arról.
A miniszterelnök emlékeztetett: „Gyurcsány idejében volt ilyesmi”, de szerinte a vagyonadó megvalósítása jelentős állami beavatkozással és adatgyűjtéssel járna, ami komoly kérdéseket vet fel a magánszféra védelme szempontjából.
Orbán Viktor a gazdasági vitákra reagálva kijelentette, hogy a kormány pénzügyi mozgástere megvan a tervezett intézkedésekre, hiába állítják az ellenzéki szereplők az ellenkezőjét. „Azt mondják a Tiszások, hogy azért, mert nincs ennyi pénze a magyar államnak. De van. Recseg-ropog szerintük a gazdaság, a GDP-növekedés az alatt van, mint amit a nemzetgazdasági miniszter jósolt, nincs erre pénz. De tévednek, van. Hát van egy költségvetésünk, ezek a tételek szerepelnek a költségvetésben, ezt a költségvetést megmutatja a parlament, jóváhagyja, és mi azt hajtjuk végre. Ez egy racionális gazdasági terv” – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Orbán megemlítette, hogy nemcsak az ellenzék, hanem a saját táborából is érkeztek bírálatok. „Túl gyorsan reagált a rendőrség, mondja például Hadházy Ákos… Ha a Fidesznek fáj valami, azonnal nyomoznak, ha gyerekeket bántanak az országban, akkor évekig hallgatnak” – idézte a kritikákat. A miniszterelnök szerint azonban a gyors fellépés indokolt volt, hiszen a vádak súlya miatt az állam működőképessége került veszélybe.
A miniszterelnök kitért arra is, hogy a kormány szigorú jogi lépésekre készül. Felidézte, hogy a kormánypárti frakcióvezető határozott fellépést követelt: „Akkor vették komolyan, amikor itt, ebben a székben ült Kocsis Máté frakcióvezető, és az asztalra csapott, hogy akkor ebből most megtorlás lesz, mert ez így nem mehet tovább. És most pedig menekülnek – például a baloldali média.” Orbán ugyanakkor árnyalta a „megtorlás” szót: „A megtorlás szó a magyar történelemben nem hangzik barátságosan. Van ennek egy puhább verziója is, bár a tartalma ugyanaz, ezt úgy hívják, hogy jogkövetkezmény.” Szerinte azok, akik részt vettek a történet terjesztésében, „pontosan tudták, hogy bűncselekményt követnek el, nem hivatkozhatnak arra, hogy nem tudták, nem gondolták, viccnek szánták. Pontosan tudták, hogy ilyen váddal illetni bárkit, nem csak kormánytagot, bárkit, az egy bűncselekmény, aminek jogkövetkezményei vannak és lesznek is.”
Orbán emlékeztetett, hogy már jóval a botrány kirobbanása előtt jelentek meg hamis információk: „Ha visszamegyünk erre a táblára, bal oldalt fönt, ugyanaz a 444, aki azt írja, hogy ezt nem vezényelte le senki, például szeptember 12-én – majdnem két héttel a nagy robbanás előtt – már arról írtak, hogy politikusoknak szállítottak kiskorúakat. Tehát már kezdett terjedni a kamu ott szeptember 12-én.” Ebből szerinte világos, hogy „nyakig benne voltak ők is”.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a mostani ügy nem egyszerű politikai vita: „Itt azért lesznek nagyon súlyos jogkövetkezmények és nem lesz kegyelem. Mert nem csúnya dolgot mondtak valakiről, hanem a kormány, a hivatalban lévő kormány két tagját megvádolták a legsúlyosabb köztörvényes bűncselekménnyel. Ez más.” Orbán szerint a vizsgálat eredményei nem támasztják alá azt a feltételezést, hogy az egész spontán alakult volna ki: „Úgy néz ki, hogy itt tudatosan lehet tudni, ki indította el a híreket, hogyan vette át egy másik média, a harmadik, a negyedik, mikor jutottak el odáig, hogy megnevezzenek embereket, hogyan szálltak be ebbe ellenzéki politikusok Magyar Pétertől Dobrev Kláráig. Ők mind a mai napig állítják ezeket. Ezek bűncselekmények. Ezek a politikusok naponta követnek el bűncselekményeket.”
Orbán Viktor a Szőlő utcai ügy kapcsán felelevenítette régi tapasztalatait: „Meg amikor lejáratásról van szó, akkor csak beugrik nekem még gyerekként a ’90-es évek első felében a nácizás – mindenképp jobboldali az náci meg skinhead. Meg 2002-ben foglalkoztam először a kampánnyal komolyabban újságíróként, és volt a Keller László nevezetű ember, aki kiment rugdosni az M3-asnak az alapját, hogy itt elloptak mindent, életveszélyes, miközben ’98 és 2002 között az M7-est sikerült felújítani, meg bővíteni, meg hosszabbítani az M7-et.” Hozzátette, hogy személyes támadásokat is átélt: „Listát tudnék adni a velem meg a családommal szembeni lejárató akciókról, de nem teszem, mert most ez ilyen, elengedem a fülem mellett.”
A kormányfő elismerte, hogy a kabinet kezdetben nem mérte fel a fenyegetés súlyát. „Mintha egy picit későn állt volna össze a kép a kormányon belül, hogy milyen erőteljes tud lenni egy ilyen támadás. Lehet, hogy alábecsültük, mekkora ereje van ennek a hálózatnak vagy a közösségi médiának” – mondta. Közben a liberális sajtó egy része újabb vádakkal élt, miszerint „visszanyalt a fagyi”, mert a Fidesznek évtizedes múltja van a fekete kampányokban. Orbán ezt határozottan visszautasította: „Ez egy ifjú hazugság. Soha senkit nem vádoltunk bűncselekmény elkövetésével. Az, hogy valakiről politikai vélemény hangzik el, az más történet, de a legsúlyosabb köztörvényes bűncselekménnyel vádolni valakit – az másik kávé.”
Orbán Viktor szerint a kormány nem hagyhatta figyelmen kívül a vádakat: „Ha egy kormány tagjai valóban ilyen bűncselekményt követnek el, akkor már takarodnia kell. Lehetetlen, hogy ilyen bűncselekményt elkövető miniszterek a helyükön maradjanak.” Ezért helyeselte, hogy Semjén Zsolt az ügy élére állt: „Egy vérvádat nem lehet elengedni a fülünk mellett, ott bele kell állni.” Elmondta, hogy az igazságügyminisztert bízta meg a történet felgöngyölítésével, és „szépen kiderült, hogy az egész egy jól megtervezett támadás volt, amely a kormány és az állam működőképességét akarta megbénítani.”
A miniszterelnök részletesen ismertette a Szőlő utcai botrány szerinte valótlan elemeit. „Szerintem ma már mindenki tudja, hogy az egész egy óriási kamu volt. Nincsen gyerekérintett, nincsen érintett politikus, gyermekotthon sincsen a Szőlő utcában Budapesten, nincsen gyermekotthon Ózdon sem, ez is a mese része volt. Zsolti bácsi sincsen, az is egy mese, azt Juhász Péter találta ki” – sorolta. Úgy vélte, itt nem egyszerű lejáratásról van szó: „Az egész egy jól fölépített, külföldi titkosszolgálati szálat sem nélkülöző kormánybuktatási kísérlet volt, azzal a céllal, hogy megbukjon a kormány – de nem bukott meg. Sőt, ellentámadásra mentünk át.”
Felidézte, hogy a Digitális Polgári Kör találkozóján a pulpituson a „Naggyá tesszük Magyarországot” felirat állt, ami vitákat váltott ki. „Kint vagyok szórólapozni a XV. kerületben, és jön szembe egy ellenzéki szimpatizáns, hogy mit akarnak maguk? Hát volt 15 évük, hogy naggyá tegyék” – mesélte. Orbán szerint azonban ez nem egyszerű feladat: „Meg kell kérdezni, hogy ön szerint hány évet vesz igénybe, amíg egy Gyurcsány-féle Magyarországból naggyá lehet tenni a hazánkat.” Saját becslését is megosztotta: „Olyan 70%-os állapotban vagyunk, Lázár Jánosné csak 50. Ahhoz, hogy egy országot naggyá tudjunk tenni onnan, ahonnan megörököltük, ahhoz még kell néhány év.” Hangsúlyozta: „Az elmúlt 15 évben rengeteg dolog történt, csak nem elég, még sok mindennek meg kell történnie.”
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a politika súlyos következményekkel jár, ezért a jobboldalnak egyszerre kell megőriznie a komolyságát és jelen lennie az online világban. „A politika komoly következményekkel járó műfaj, nekünk ezt a komolyságot meg kell őrizni, és közben fel kell mennünk a digitális térbe. Ez a jobboldal nagy feladata” – fogalmazott a miniszterelnök. Szerinte a közösségi médiában rejlő kihívás abban áll, hogy a szórakoztatóipar logikája könnyen elsodorhatja a politikát, de a jobboldalnak az a célja, hogy ott is a felelősség, a kiállás és az őszinteség értékei érvényesüljenek.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a jobboldalnak meg kell őriznie a komolyságát: „Nagy erőfeszítést igényel, hogy felmenjünk az internetre, de őrizzük meg a komolyságunkat. Felmenjünk az internetre, de ne legyünk színpadiasak. Ne engedjük, hogy a szórakoztatóipar könnyű sikerének kísértése erőt vegyen rajtunk.”
Szerinte a jobboldal emiatt talán „unalmasabb” lehet: „Nem mászunk létre más kerítésére, nem fújjuk a trombitánkat Lázár János fülébe, nem csinálunk papírbasét, akivel beszélgethetünk. De a politika egy veszélyes műfaj, komoly dolog, komoly következményei vannak.”
A miniszterelnök szerint a modern politika problémája, hogy „összekeveredik a szórakoztatóiparral”. Az internet rövid, azonnali és hatásvadász működése betolta a politikát a showbizniszbe: „Ez az ilyen holdkórosoknak kifejezetten kedvez. A szórakoztatóiparban mindig a különlegesség, az érdekesség, a normálistól való eltérő az izgalmas. És a digitális tér erre alkalmas.” Úgy látja, az ellenzékben „csak szélelbérelt alakot lehet találni”, akik élnek ezzel a lehetőséggel.
Orbán Viktor felidézte, hogy korábban úgy gondolta, az online „zajongás” nem számít: „Korábban abba a táborba tartoztam, akik azt mondták, hadd zajongjanak Facebookon.” Ma már másképp látja: „Elfogadtam azt az érvet, hogy hatással van az internetes zajongás a való világra. Most pedig fordítva látom: a mi megjelenésünk a digitális térben hatással volt a kötcsei hangulatra vagy éppen a Papp Lászlóban, a Digitális Polgárőrök Találkozóján. Oda-vissza működik ez.”
Orbán Viktor arról beszélt, hogy a jobboldalnak a digitális térben is meg kell jelennie. „Mindennel szemben, ami arctalan. A jobboldalnak, a nemzeti oldalnak a karakteréhez a komolyság, a felelősségvállalás, a kiállás tartozik” – fogalmazott.
A miniszterelnök a közösségi médiát zavaros világnak nevezte, ahol rejtőzködés, névtelenség és „kamuság” uralkodik, de szerinte a jobboldal megjelenése változást hozhat: „Ha odamegyünk, akkor a saját karakterünket is fölvisszük, és akkor megváltoztathatjuk magát a teret is. Ezt hívjuk digitális honfoglalásnak.” Céljuk, hogy az interneten is érvényesüljenek a jobboldal értékei: kiállás, egyenesség, őszinteség, névvel és arccal vállalt vélemény.