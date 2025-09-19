Orbán Viktor: Ha Brüsszel-párti kormány lenne, vége lenne a biztonságnak

A miniszterelnök a Tisza párt adópolitikai vitáit is keményen bírálta:

„A Tisza szavazóinak több mint fele a progresszív adót akarja… Azon az ismert videofelvételen is azt látjuk, hogy egy vidéki fórumon megszavaztatják a Tisza híveit, és mondjuk 90% a progresszív mellett szavazott, a maradék tízet meg héjának minősítik. És akkor van egy bizalmi kérdés az egész mögött… A Tiszánál kiadták a parancsot, hogy nem szabad megmondani, hogy mire gondolunk és mire készülünk, mert akkor elvesztenénk a választásokat. Most nem kell mondani semmit, a választás után meg mindent lehet. Ez az őszödi beszédhez hasonlít, csak Gyurcsány Ferencnek több esze volt, ő a választás után mondta el, hogy átverte az embereket, a tiszások meg elmondták a választás előtt, hogy át fogják verni az embereket.”