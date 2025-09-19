Orbán Viktor: Ha Brüsszel-párti kormány lenne, vége lenne a biztonságnak

Orbán Viktor-interjú a Kossuth Rádióban!
A kormányfő felidézte, hogy az Egyesült Államok korábbi döntése politikai büntetés volt:
„Büntetésből törölték el, tehát még a valósok, tehát a demokraták, a Biden adminisztráció döntött úgy, hogy miután Magyarország se a migráció ügyében, se a gender ügyében, se a háború ügyében nem ért egyet az amerikai demokratákkal, akkor jó oldalba vágnak bennünket. Fájt is egyébként.”
Orbán Viktor elmondta, hogy még elnökjelölt korában egyezett meg Donald Trumppal:
„Már elnökjelölt korábban állapodtam meg Trump elnök úrral, hogy a Magyarországgal szembeni baloldal által bevezetett büntetéseket mind kitöröljük a rendszerből… az elnök betartotta a szavát, amit még elnökjelöltként adott nekem, és amire kezet ráztunk, és visszaadta a magyaroknak a szabad mozgás, vízum nélküli beutazás lehetőségét. A barátság a politikában is számít.”
Orbán Viktor üdvözölte az amerikai elnök döntését és hasonló lépést sürgetett itthon:
Én örültem az amerikai elnök döntésének és kezdeményezni fogom, hogy tegyük mi is ezt itt Magyarországon. Az Antifa igenis egy terrorszervezet. Ide jöttek Magyarországra is, békés emberek az utcán voltak itt, félgóltra vertek, majd elmentek európai parlamenti képviselők és onnan oktatgatják Magyarországot a baloldalról. Hát gratulálok. Hát ez lehetetlen. Tehát szerintem nagyon helyes. Magyarországon is eljött az ideje, hogy az ilyen szervezeteket, mint az antifa, az amerikai mintát követve mi is minősítsük terrorszervezetnek.
„Ha a politikusok azért akarnak fegyvert hordani, mert fenyegetik őket, akkor nekem például ágyúval kéne járnom. Tehát nem egységes, hagyjuk. Ha magától valakinek nincs annyi esze, hogy belássa, hogyha közéletbe lép, közszereplést vállal, emberek közé megy, akkor nem hordhat magával fegyvert. Mert ugyan mit fog vele csinálni? Előkapja és lövöldöző? Tehát ez lehetetlen.”
Orbán Viktor szerint egy jogállamban mindenkinek be kell tartania a szabályokat: „Téged nem illetnek meg különleges jogok ezért. Te egy vagy közülünk. Fogadd el a szabályokat! Ne járkáljál fegyverrel, barátom! És ha nincs magadtól ennyi eszed, akkor a hatóság majd erre emlékeztet.”
Orbán Viktor emlékeztetett a nyugdíjasokkal kötött 2010-es megállapodásra:
„Garantáljuk, én személyesen is, de a kormány, és rajta keresztül a parlament, hogy a nyugdíjaknak az értékét meg fogjuk védeni. És ezt minden évben meg is tesszük.”
Kifejtette a rendszer lényegét is: „Amikor jön az áremelkedésekről szóló előrejelzés, akkor nem utólag, hanem előre már az előrejelzés fényében megemeljük a nyugdíjakat, amennyi az infláció lesz majd… És ha kiderül, hogy az infláció magasabb volt, akkor novemberben korrigálunk. Pontos elszámolás, hosszú barátság. Ezen nyugszik a kormány és a nyugdíjasok szövetsége.”
A kormányfő hangsúlyozta, hogy minden gazdasági döntésnek a családokat kell szolgálnia:
Az életben az emberek nem magukban állnak, mint az ujjam, hanem családban élnek, abból felelősség jön, kiadások jönnek, költségek származnak, és ezt figyelembe kell venni a gazdaság szabályozórendszerének kialakításakor is, tehát a középpontban a család áll. Ezért van családi adókedvezmény Magyarországon, mert a családok munka nélkül meg nem tudnak fönnmaradni. Tehát olyan rendszer kell, ami egyszerre támogatja a munkát, egyszerre támogatja a családokat.
Orbán Viktor hozzátette, hogy a munkával összekötött családtámogatási rendszer a legszegényebb rétegeknél, így a cigány közösségeknél is előrelépést hozott.
Orbán Viktor részletes számokat ismertetett a progresszív adórendszer várható hatásairól:
„Egy pedagógusnak egy évben 364 ezer forint veszteséget, ennyivel több adót jelent. Az ápolóknak jelent évi 280 ezer forint veszteséget, egy rendőrnek jelent 154 ezer forint veszteséget évente, a katonáknak 476 ezret évente, az orvosoknak 3 millió 172 ezer forinttal több adót kellene fizetni. Tehát nem gyerekségről beszélünk, ez már komolyan tudja érinteni a családok pénzügyi helyzetét.”
A miniszterelnök kiemelte, hogy kormánya a családokat tekinti a gazdaság alapjának: „Én nem egyedekben gondolkodok, hiába személyi jövedelemadónak hívják ezt, én nem individuumokat látok, hanem az élet természetes rendje szerint én családokat látok. Ezért adórendszernek is ehhez igazodni kell.”
A kormányfő az egykulcsos rendszer mellett a családtámogatás bővítését is hangsúlyozta:
A piac- és üzletbarát, családbarát adórendszer lényege az egykulcsos adó és az óriási, gyermekeket támogató adókedvezmény. Erre kell fordítani a pénzt, hogy támogassuk a családokat.
Példaként említette, hogy „októbertől indul a háromgyermekes anyáknak a személyi jövedelemadó-mentesség”, ami jelentősen növeli a családok jövedelmét.
Orbán Viktor szerint a nemzeti konzultáció a választók védelmét szolgálja:
„Ha az emberek nagyon akarják, hogy én valamiről beszéljek, akkor hiába nem akarok róla beszélni, előbb-utóbb valamit kell mondani. A demokratikus politikában a vezető ki van téve a közvélemény nyomásának… Én hiszek abban, hogy a nemzeti konzultáció mind segít abban, hogy a fontos kérdések ne maradjanak félre, és az emberek kapjanak valamilyen választ.”
A miniszterelnök a Tisza párt adópolitikai vitáit is keményen bírálta:
„A Tisza szavazóinak több mint fele a progresszív adót akarja… Azon az ismert videofelvételen is azt látjuk, hogy egy vidéki fórumon megszavaztatják a Tisza híveit, és mondjuk 90% a progresszív mellett szavazott, a maradék tízet meg héjának minősítik. És akkor van egy bizalmi kérdés az egész mögött… A Tiszánál kiadták a parancsot, hogy nem szabad megmondani, hogy mire gondolunk és mire készülünk, mert akkor elvesztenénk a választásokat. Most nem kell mondani semmit, a választás után meg mindent lehet. Ez az őszödi beszédhez hasonlít, csak Gyurcsány Ferencnek több esze volt, ő a választás után mondta el, hogy átverte az embereket, a tiszások meg elmondták a választás előtt, hogy át fogják verni az embereket.”
Orbán Viktor arról is beszélt: „Az egykulcsos adót azért kedvelik az emberek, mert ha egykulcsos az adó, akkor kevesebb adót fizetsz, mintha többkulcsos. Tízszer többet keresel, tízszer többet fizetsz. Ez egyezik az ember elemi igazságérzetével. A progresszív adóról nem akarok hosszan beszélni… ezt a XIX. században a kommunisták találták ki, és onnan vált európai termékké.”
A kormányfő hozzátette, hogy a progresszív rendszer „szükségszerűen bürokratikus, tele van stiklikkel, visszaélésre ad okot”.
Orbán Viktor világosan fogalmazott a migráció ügyében:
Nincs egyetértés migráció ügyben. Ez egy mese. A dolog az úgy áll, hogy ha szuverén kormány van, amely nem fél, sőt bátor és szembeszáll Brüsszellel, akkor nincsenek migránsok és van biztonság, ha Brüsszel-párti kormány lesz Magyarországon, akkor lesznek migránsok és nem lesz többé biztonság. Én így látom a helyzetet.
A miniszterelnök emlékeztetett, hogy a Fidesz éppen a migrációs viták miatt hagyta el az Európai Néppártot: „Mi azért jöttünk ki az Európai Néppártból, mert a migráció ügyben nem tudtunk velük dűlőre jutni. A Tisza meg oda ment be az Európai Néppártba, hát nyilván megegyeztek.”
A kormányfő a magyar ellenzéket is bírálta:
„A migráció ügyében magunkon kívül nem bízok senkiben. Jól emlékszem arra, hogy hogy volt ez. Akkor még a DK volt az ellenzék vezetője. Szerinte ez a probléma nincs is, álprobléma… Aztán utána azt ígérgették, hogy ők is föllépnének. Néztem, Brüsszelben hogyan szavaznak, hát úgy, mint a Tisza. A Tisza megszavazza Brüsszelben például a katasztrofális migrációs paktumot… Ugyancsak Brüsszelben a migránsok emelt összegű közvetlen anyagi támogatását megszavazta. Tehát nincs egyetértés migráció ügyben.”
Orbán Viktor szerint Magyarország csak saját magára számíthat a határvédelemben.
A miniszterelnök szerint a bevándorlás nem természeti jelenség, hanem politikai döntés eredménye:
Ezek a migránsok nem az égből szálltak alá. Ezek nem onnan potyogtak le. Ezt valaki beengedte. És aki beengedte, annak felelősséget kell vállalni a következményekért. Na, ehhez már nem fűlik a foguk. Egyszerűbb Magyarországot piszkálni.
Orbán Viktor úgy látja, hogy a svéd kormány inkább más országokat támad, hogy elterelje a figyelmet saját hibáiról.
Orbán Viktor elmondta:
Szóval azért az nem járja, hogy miközben kiskorú lányokat használnak föl erőszakos, sőt gyilkossággal végződő bűncselekmények végrehajtására, miközben egyébként a svéd városokban tombol az erőszak, miközben a tavalyi évben 300 fölötti esetben történt robbantásos bűncselekmény, aközben ugyanez a svéd miniszterelnök és svéd kormány Magyarországot oktatgatja jogállamban, miközben a saját polgárai biztonságát nem tudja garantálni.
Hozzátette: a svéd kormányfő maga is elismerte, hogy „nem tud úrrá lenni a svéd városokban tomboló erőszakhullámon”.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a bevándorlás következményei visszafordíthatatlanok:
Néhány területe nem sok, de van néhány, ahol az elkövetett hibák jóvátehetetlenek, a migráció ilyen. Az ügy komolyságához talán kicsit méltatlan, de a kép pontos, ha a fogkrém kijött a tubusból, nem lehet oda visszanyomni. Tehát a nyugati világ megváltozott egyszer s mindenkorra. Nem is tudnak vele mit kezdeni.
A miniszterelnök szerint aki látni akarja Európa jövőjét, „mindig az iskolaudvarokra kell elmenni”, mert ott már most látszik, milyen lesz a társadalom összetétele a következő évtizedekben.
A miniszterelnök szerint „a nyugat-európai városokban a bűnbandák száma és a nyílt utcai összecsapások elfogadott, meglepetés nélküli részévé váltak az életnek”, és ennek oka a migráció.
Orbán Viktor elmondta: „Pénzhálózatok mozgatják őket, ott derül ki, hogy az egész mögött Soros György civil szervezeteinek hálózata húzódik meg.”
Hozzátette, hogy bár „fontos és okos dolog, hogy Röszkéről beszélünk”, a legerősebb tapasztalatai a magyarországi menekülttáborok bezárásához kötődnek.
A miniszterelnök kijelentette: „Ahova beengedték a migránsokat, ott a közbiztonság drasztikusan leromlott… és ezt a hibát nem lehet kijavítani. A politikában van olyan hiba, ami korrigálható, és van, ami nem. Ezt nem lehet kijavítani, olyan, mint a Bokros-csomag.”
Orbán Viktor a közösségi oldalán jelentette be, hogy szombaton beszédet mond a Digitális Polgári Körök (DPK) országos találkozóján a Papp László Sportarénában. Az esemény szlogenje találó: Digitális honfoglalás – a cél, hogy a polgári oldal meghódítsa az online teret.