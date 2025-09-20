Sejtelmes üzenetet küldött Orbán Viktor

„Egy újabb fontos nap. Ma megtesszük a következő lépést” – hangsúlyozta a Harcosok Klubjában Orbán Viktor – írta a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor (Fotó: Facebook)

Orbán Viktor bejegyzésében felidézte: először megalapították a Harcosok Klubját, majd annak megszervezték első országos találkozóját, „ez volt a kezdet.” Ezután hozták létre a Digitális Polgári Köröket, amelynek ma lesz az országos találkozója, a „Gyűlés".

A két közösségben már 100 ezren vagyunk. És itt nem állunk meg. A beszéd 90 százalékával tegnap elkészültem, mára csak 10 százalék maradt. Remélem, elkészülök, és időben odaérek

– írta.

Orbán Viktor az offline ünnepen

Lapunk is megírta, ma, 2025. szeptember 20-án, a Papp László Budapest Sportarénában tartják a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóját, „A Gyűlést”, amely egy offline ünnepe lesz annak, amit a polgári jobboldal az online térben épített az elmúlt hónapokban. A kezdeményezés célja, hogy a Digitális Polgári Körök tagjai – politikusok, szakértők, művészek, civilek – együtt mutassák meg: a nemzeti identitás és közösségi értékek nemcsak múlt, hanem élő erő.