Orbán Viktor: Minden aljas ellenzéki álhírterjesztő a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján

A Digitális Polgári Körök tagjainak küldött levelében Orbán Viktor miniszterelnök Orbán Viktor kemény elszámoltatást ígért a Szőlő utcai álhírbotrány kirobbantóinak illetve kitért még Magyar Péter mentelmi jogára, a Tisza-adóra, a családpolitikára és Magyarország energiaellátására is - olvasható a Magyar Nemzetben.
Erős hét volt. Csak kapkodtuk a fejünket”
- így kezdte a heti körlevelét a Digitális Polgári Körök tagjainak Orbán Viktor, aki a Szőlő utcai álhírbotrányt kiemelten megemlítette. Mint írta, a védelmi szervek lebuktatták a botrány főszereplőjét, akiről kiderült, hogy prostitúciós hálózatot működtetett, és büntetőeljárás indult ellene.
Hogy ebből hogyan lett az, hogy a kormánypártokat és a minisztereket pedofilozzák, elég nehéz ép ésszel felfogni. De a kesztyűt fel kellett venni! Minden aljas ellenzéki álhírterjesztő, legyen képviselő, influenszer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján”
- fogalmazott a miniszterelnök.
Majd emlékeztetett kötcsei szavaira:
Semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve.”
Orbán Viktor kitért arra is, hogy a kormány döntése értelmében az Antifát terrorszervezetté nyilvánítják. Ezt követően áttért az uniós ügyekre és Magyar Péter helyzetére. Felidézte: Brüsszel a mentelmi jog mögé bújtatta a Tisza Párt vezetőjét.
Végre van egy zsarolható, utasítható, engedelmes magyar politikusuk. Nem is került sokba. Telefonlopás? Garázdaság? Bennfentes kereskedés? Mentelmi jogot neki, de azonnal! Aztán persze a szokásos komcsi tempó: Magyar elvtárs, egyszer majd kérni fogunk magától valamit…”
- írta a kormányfő.
A levélben kiemelte a családpolitikai intézkedéseket is. Mint mondta, a kormány végrehajtja hazánk történetének legnagyobb adócsökkentését: négyezer milliárd forintot hagynak a magyar családoknál.
Ez nektek jó hír, mert ez a pénz mind a magyar családoknál landol”
- hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ezzel szemben szerinte a Tisza-adó a vagyonosodó városi polgárokat és a családokat sújtaná.
Ne az legyen, hogy nem szóltunk előre! Ha csak akkor eszmélsz, amikor a tiszás revizor csönget, hogy fölmérje a vagyonod, már késő lesz”
- figyelmeztetett.
Orbán Viktor beszámolt a héten átadott beruházásokról is, köztük a debreceni BMW-gyárról és a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonalról, amelynek köszönhetően Brassóig is kényelmesen el lehet majd jutni.
Jól jön az még”
- jegyezte meg a kormányfő.
A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az energiaellátás terén Magyarországon meghatározó marad az orosz olaj és gáz.
A magyar gazdaság és a lakossági energiaellátás gerincét adják, kiesésük azonnal négyszázalékos zuhanást okozna a GDP-ben. Nem mi mondjuk, hanem az IMF”
- fogalmazott. Mint írta, Donald Trumppal is egyeztetett erről, és ez alapján mindenki megnyugodhat, mert Magyarország hosszú távon biztonságban lesz az orosz energiahordozókkal.
Zárásként Orbán Viktor a hét vicceként megosztotta Bohár Dánielnek azt a közösségi médiás videóját, amelyben Magyar Péter egy kartonpapírra nyomtatott Orbán Viktorral vitatkozik.
Ti vennétek használt autót valakitől, aki egy papírmaséval vitatkozik?”
- tette fel a kérdést a miniszterelnök a videóban látottakkal kapcsolatban.