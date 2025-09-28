Orbán Viktor: Minden aljas ellenzéki álhírterjesztő a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján

A Digitális Polgári Körök tagjainak küldött levelében Orbán Viktor miniszterelnök Orbán Viktor kemény elszámoltatást ígért a Szőlő utcai álhírbotrány kirobbantóinak illetve kitért még Magyar Péter mentelmi jogára, a Tisza-adóra, a családpolitikára és Magyarország energiaellátására is - olvasható a Magyar Nemzetben.

Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Köröknek küldött heti üzenetében kemény szavakkal üzent a Szőlő utcai álhírbotrány kirobbantóinak. Orbán Viktor szerint minden ellenzéki álhírterjesztő „a magyar jogrendszer hűvös leheletét” fogja érezni a tarkóján. Fotó: DPK/Benko Vivien Cher / DPK/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor: Ha csak akkor eszmélsz, amikor a tiszás revizor csönget, hogy fölmérje a vagyonod, már késő lesz!

Erős hét volt. Csak kapkodtuk a fejünket”

- így kezdte a heti körlevelét a Digitális Polgári Körök tagjainak Orbán Viktor, aki a Szőlő utcai álhírbotrányt kiemelten megemlítette. Mint írta, a védelmi szervek lebuktatták a botrány főszereplőjét, akiről kiderült, hogy prostitúciós hálózatot működtetett, és büntetőeljárás indult ellene.

Hogy ebből hogyan lett az, hogy a kormánypártokat és a minisztereket pedofilozzák, elég nehéz ép ésszel felfogni. De a kesztyűt fel kellett venni! Minden aljas ellenzéki álhírterjesztő, legyen képviselő, influenszer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján”

- fogalmazott a miniszterelnök.

Majd emlékeztetett kötcsei szavaira:

Semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve.”

Orbán Viktor kitért arra is, hogy a kormány döntése értelmében az Antifát terrorszervezetté nyilvánítják. Ezt követően áttért az uniós ügyekre és Magyar Péter helyzetére. Felidézte: Brüsszel a mentelmi jog mögé bújtatta a Tisza Párt vezetőjét.

Végre van egy zsarolható, utasítható, engedelmes magyar politikusuk. Nem is került sokba. Telefonlopás? Garázdaság? Bennfentes kereskedés? Mentelmi jogot neki, de azonnal! Aztán persze a szokásos komcsi tempó: Magyar elvtárs, egyszer majd kérni fogunk magától valamit…”

- írta a kormányfő.

A levélben kiemelte a családpolitikai intézkedéseket is. Mint mondta, a kormány végrehajtja hazánk történetének legnagyobb adócsökkentését: négyezer milliárd forintot hagynak a magyar családoknál.

Ez nektek jó hír, mert ez a pénz mind a magyar családoknál landol”

- hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ezzel szemben szerinte a Tisza-adó a vagyonosodó városi polgárokat és a családokat sújtaná.

Ne az legyen, hogy nem szóltunk előre! Ha csak akkor eszmélsz, amikor a tiszás revizor csönget, hogy fölmérje a vagyonod, már késő lesz”

- figyelmeztetett.