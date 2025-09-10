Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta az Európai Zsidó Kongresszus elnökét

Orbán Viktor miniszterelnök szerda este a Karmelita kolostorban hivatalában fogadta Moshe Kantor urat, az Európai Zsidó Kongresszus elnökét. A találkozón részt vett Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke is – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Budapest, 2025. szeptember 10. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Moshe Kantort, az Európai Zsidó Kongresszus elnökét (b2) a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 10-én. A kormányfő mellett Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j2) és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (háttal), valamint balra Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke (b). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Hivatalos látogatáson Magyarországon tartózkodik dr. Moshe Kantor, az Európai Zsidó Kongresszus (European Jewish Congress – EJC ) nemrégiben újraválasztott elnöke, aki tegnap Bóka János miniszterrel találkozott, ma a Mazsihisz vezetésével tárgyalt, ma este pedig Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélést.

A Mazsihisz közölt szerdán interjút az elnökkel, aki elmondta:

Kifejezetten azért jöttek Magyarországra, hogy meglátogassák a magyarországi zsidó közösséget és politikusokkal, többek között Bóka János miniszterrel találkozzanak. A tárgyalások napirendjén a lényeg az volt:

hogyan szervezzük meg a magyarországi zsidó közösség jövőjét oly módon, hogy a lehető leghosszabb ideig biztonságban és virágzóan élhessen és nem rövid távon, hanem stratégiai távlatokban.

Bóka János miniszter közösségi média bejegyzésében a keddi tárgyalást követően az Európai Zsidó Kongresszusról elmondta:

„A szervezet több mint negyven európai ország zsidó közösségének képviseletét látja el. Fontos szereplő a nemzetközi párbeszéd és együttműködés erősítésében. A mai beszélgetés alapján számos területen tudjuk majd támogatni egymás munkáját.”