Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta az Európai Zsidó Kongresszus elnökét

Orbán Viktor miniszterelnök szerda este a Karmelita kolostorban hivatalában fogadta Moshe Kantor urat, az Európai Zsidó Kongresszus elnökét. A találkozón részt vett Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke is – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
Hivatalos látogatáson Magyarországon tartózkodik dr. Moshe Kantor, az Európai Zsidó Kongresszus (European Jewish Congress – EJC ) nemrégiben újraválasztott elnöke, aki tegnap Bóka János miniszterrel találkozott, ma a Mazsihisz vezetésével tárgyalt, ma este pedig Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélést.
A Mazsihisz közölt szerdán interjút az elnökkel, aki elmondta:
Kifejezetten azért jöttek Magyarországra, hogy meglátogassák a magyarországi zsidó közösséget és politikusokkal, többek között Bóka János miniszterrel találkozzanak. A tárgyalások napirendjén a lényeg az volt:
hogyan szervezzük meg a magyarországi zsidó közösség jövőjét oly módon, hogy a lehető leghosszabb ideig biztonságban és virágzóan élhessen és nem rövid távon, hanem stratégiai távlatokban.
Bóka János miniszter közösségi média bejegyzésében a keddi tárgyalást követően az Európai Zsidó Kongresszusról elmondta:
„A szervezet több mint negyven európai ország zsidó közösségének képviseletét látja el. Fontos szereplő a nemzetközi párbeszéd és együttműködés erősítésében. A mai beszélgetés alapján számos területen tudjuk majd támogatni egymás munkáját.”