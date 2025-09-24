Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin szövetségese rácsapta az ajtót Moszkvára

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Kiállunk Pál atya mellett, megvédjük a Ferenciek terén megtámadott papot

47 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor a közösségi médiában közzétett videós üzenetében szólította fel a híveket és a közvéleményt, hogy álljanak ki a Ferenciek terén megtámadott 82 éves katolikus pap, Pál atya mellett. Állítsuk meg a gyűlölet erőit!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorkiállásHadházy Ákos

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi médiában a Ferenciek terén megtámadott 82 éves katolikus pap, Pál atya melletti kiállásra szólított fel mindenkit. 

Orbán Viktor: Állítsuk meg a gyűlölet erőit!
Orbán Viktor: Hadházy gyűlöletkommandója rátámadt a 82 éves Pál atyára a Ferenciek téri templom kapujában. Sötét időket idéző sötét erők. Kiállunk Pál atya mellett, és megvédjük őt.
Fotó: DPK/Benko Vivien Cher / DPK/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor: Állítsuk meg a gyűlölet erőit!

A kormányfő szerint Hadházy Ákos és baloldali tüntetői „sötét erőket” idéző módon támadtak a templom kapujában szolgálatot teljesítő lelkipásztorra, ami a gyűlöletkeltés újabb példája.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a keresztény közösség tagjai nem maradhatnak csendben, amikor papjaikat éri támadás. Orbán Viktor arra kérte a híveket, hogy mutassanak szolidaritást, és vegyenek részt a Ferenciek terén tartott esti szentmisén, amelyet Pál atyáért, valamint a keresztény hit és közösség védelméért ajánlanak fel.

Hadházy gyűlöletkommandója rátámadt a 82 éves Pál atyára a Ferenciek téri templom kapujában. Sötét időket idéző sötét erők. Kiállunk Pál atya mellett, és megvédjük őt. Szolidaritás. Mise, ma 18:30-kor"

- írta a bejegyzésében Orbán Viktor.

A Hadházy-féle tüntetésen a Ferenciek terén történtek komoly felháborodást váltottak ki, mivel a baloldali aktivisták fellépése sokak szerint nem politikai tiltakozás, hanem vallási közösség elleni gyűlöletcselekmény volt. Orbán Viktor egyértelművé tette: a kormány és a nemzeti oldal kiáll a papok és a hívők védelme mellett, és minden eszközzel megállítja a gyűlölet terjedését.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!