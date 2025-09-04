Orbán Viktor: Kiskakaséknál teljes a zűrzavar

Az Otthon Start iránti érdeklődés minden várakozást felülmúlt. A fiatalok megértették, hogy itt a vissza nem térő lehetőség a saját otthonra. Most vagy soha. A bankok egymás sarkát tapossák. Az albérleti díjak csökkennek. Az ellendrukkerek elhallgattak. Megígértük, velünk még azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Betartottuk – nyitotta meg gondolatai sorát Orbán Viktor, aki jelezte, hogy már csak három nap van a Kötcsei Piknikig, amit idén Magyar Péter próbál majd megzavarni.

Magyar Péter, a Kiskakas balhéra készül Kötcsén (Fotó: Polyák Attila/Origo)

A miniszterelnök leszögezte, az adókat csökkenteni kell és nem emelni.

Láthatáron a következő lépés: októbertől a háromgyerekes édesanyák élethosszig nem fizetnek jövedelemadót. Először a világon, Magyarországon. Ez a jövő, ezt is meg tudjuk csinálni

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Ezzel együtt leszögezte, hogy a Tisza adóemelési tervét meg kell akadályozni.

Az egész ország fellázadt ellene, de ez még kevés. Még még még, ennyi nem elég! Mondd el mindenkinek! “Nem mondhatunk el mindent, mert akkor megbukunk. Ez a Tisza programja”

– írta a kormányfő.