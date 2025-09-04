Hírlevél

Rendkívüli

Ukrajna durva dolgot tett: erre ébredt Oroszország

Kiskakasék

Orbán Viktor: Kiskakaséknál teljes a zűrzavar

Az Otthon Start program jelentőségéről, a Tisza adóemelési terveiről, Magyar Péter tervezett kötcsei balhéjáról, valamint a korábbi cseh kormányfő, Andrej Babis elleni merényletről is közölte gondolatait Orbán Viktor a Facebook-oldalán, három nappal a Polgári Piknik előtt.
Az Otthon Start iránti érdeklődés minden várakozást felülmúlt. A fiatalok megértették, hogy itt a vissza nem térő lehetőség a saját otthonra. Most vagy soha. A bankok egymás sarkát tapossák. Az albérleti díjak csökkennek. Az ellendrukkerek elhallgattak. Megígértük, velünk még azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Betartottuk – nyitotta meg gondolatai sorát Orbán Viktor, aki jelezte, hogy már csak három nap van a Kötcsei Piknikig, amit idén Magyar Péter próbál majd megzavarni.

 Magyar Péter, a Kiskakas balhéra készül Kötcsén (Fotó: Polyák Attila/Origo)

A miniszterelnök leszögezte, az adókat csökkenteni kell és nem emelni.

Láthatáron a következő lépés: októbertől a háromgyerekes édesanyák élethosszig nem fizetnek jövedelemadót. Először a világon, Magyarországon. Ez a jövő, ezt is meg tudjuk csinálni 

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Ezzel együtt leszögezte, hogy a Tisza adóemelési tervét meg kell akadályozni. 

Az egész ország fellázadt ellene, de ez még kevés. Még még még, ennyi nem elég! Mondd el mindenkinek! “Nem mondhatunk el mindent, mert akkor megbukunk. Ez a Tisza programja”

– írta a kormányfő.

Kötetlenül Kötcsén: minden, amit a Polgári Piknikről tudni érdemes

Orbán: Kiskakaséknál teljes a zűrzavar

„Összevissza beszéd és fejetlenség. Háromsávos, progresszív jövedelemadó, energiaár-emelés, ma meg visszatáncolás az áfacsökkentéstől is. És még ők akarnak kormányozni. Teljes kormányképtelenség. 

Így még egy tyúkudvart sem lehet elvezetni, nemhogy egy országot”

– jegyezte meg Európa legrégebb óta hivatalban lévő miniszterelnöke.

Polgári Piknik, PolgáriPiknik, kötcsei Dobozy kúria, kötcseiDobozykúria, Kötcsei Piknik, KötcseiPiknik, összefoglaló, galéria, 2025
Orbán Viktor nyilatkozik a sajtónak a 2016-os Polgári Piknik előtt a kötcsei Dobozy-kúriánál, 2016. szeptember 10-én (Fotó: MTI/Varga György)

„Ezzel szemben mi lépésről-lépésre végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb családbarát adócsökkentését, és Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját” – folytatta Orán Viktor 

A miniszterelnök kitért arra is, hogy „Kiskakasék”, azaz Magyar Péterék gőzerővel készülnek a kötcsei balhéjukra. 

„Nem találtak másik helyet, csak azt, ahol mi gyülekezünk össze. 

Mindenki láthatja, a Tisza egy kormányképtelen balhépárt.”

Hiába provokálnak, mi megtartjuk az éves békés, polgári összejövetelünket. Most te is követheted – írta a miniszterelnök.

Orbán Viktor hatalmas bejelentést tett Kötcséről

Bejegyzésében kitért cseh kollégájára, Andrej Babis volt kormányfőre is. 
„Babis barátunkat hazaengedték a kórházból. (Robert) Fico után ő a második áldozata az agresszív Brüsszel- és ukrán-barát balhépolitikának. 

Kiskakasék azt akarják, hogy Magyarország legyen a harmadik. Nem fogjuk hagyni! Megvédjük Magyarország békéjét és biztonságát 

– szögezte le. Arról is írt, hogy Bóka János EU-ügyi miniszter hazatért lengyelországi útjáról. – A legjobb híreket hozta Lengyelország elnökétől. Megkezdjük a lengyel-magyar együttműködés újjáépítését. 

Fico tartja magát, Babis a kapuk előtt, januártól újraindulhat a V4. Hajrá! 

–írta a miniszterelnök.

 

