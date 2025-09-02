Kiszivárgott: ezt üzente Orbán Viktor a Harcosok Klubjában

A politikában digitális blöffből nem lehet megélni, ott a teljesítmény és a bizalom számít – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportnak küldött keddi üzenetében.

Orbán Viktor (b) a Harcosok órája podcast adásában 2025. július 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Benko Vivien Cher)

A miniszterelnök szerint a Tiszánál teljesítmény eddig sem volt, a bizalmat pedig szétverik a lebukások, így a Tisza jelszava: a választásig nem mondunk semmit, utána viszont mindent lehet.

Közben mi napról-napra erősítjük a bizalmat a gazdasági programunk végrehajtásával.

Megindult a 3 százalékos Otthon Start, adómentes a GYED és a CSED, 50 százalékkal növeltük a családi adókedvezményt, és a postások már viszik a 30 ezer forintos élelmiszerutalványt a nyugdíjasoknak. Na, ez teljesítmény, és ez bizalmat épít”

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök a legutóbbi intézkedésekre.