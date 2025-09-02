Kiszivárgott: ezt üzente Orbán Viktor a Harcosok Klubjában

A politikában digitális blöffből nem lehet megélni, ott a teljesítmény és a bizalom számít – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportnak küldött keddi üzenetében.
A miniszterelnök szerint a Tiszánál teljesítmény eddig sem volt, a bizalmat pedig szétverik a lebukások, így a Tisza jelszava: a választásig nem mondunk semmit, utána viszont mindent lehet.
Közben mi napról-napra erősítjük a bizalmat a gazdasági programunk végrehajtásával.
Megindult a 3 százalékos Otthon Start, adómentes a GYED és a CSED, 50 százalékkal növeltük a családi adókedvezményt, és a postások már viszik a 30 ezer forintos élelmiszerutalványt a nyugdíjasoknak. Na, ez teljesítmény, és ez bizalmat épít”
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök a legutóbbi intézkedésekre.
A miniszterelnök hangsúlyozta: most már mindenki elhiszi, hogy a Fidesz–KDNP-kormány a gazdasági program többi lépését is megcsinálja. „Erre a magyar politikában a legerősebb garancia a szavunk” – tette hozzá Orbán Viktor, azzal folytatva, az út nyílegyenes a választásokig: végrehajtják a programjukat és teljesítik amit vállaltak.
A kiskakasnak nem maradt más, csak a balhé. A hírek szerint Kötcsén provokációt terveznek a polgári piknik idejére. Kíváncsian várjuk, Tarr Zoltánt kiengedi-e a kiskakas a karanténból. Hátha megtudhatjuk, mi az, amit titkolnak, de a választás után meg akarnak csinálni”
– fogamazott a miniszterelnök.
Csehországban a szóbeli provokációkat már erőszak követte, rátámadtak a győzelem kapujában álló Andrej Babisra, azonban szerinte így sem fogják tudni megállítani.
„Magyarországon is fel kell készülni a kiskakaséktól jövő fizikai erőszakra is. Mindhiába, ahogy Babist Csehországban, úgy itthon bennünket sem lehet megállítani” – szögezte le a miniszterelnök.
Most nem hátradőlni! Most kell fegyelmezettnek, határozottnak és kitartónak lenni. Csak a meló!”
– üzente a Harcosok Klubja tagjainak Orbán Viktor.