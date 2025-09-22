Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő ajánlatot tett Putyin az Egyesült Államoknak

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Nemzeti konzultáció indul októberben a közteherviselésről

16 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: a kormány nemzeti konzultációt indít a közteherviselésről és az egykulcsos személyi jövedelemadóról, válaszul az Európai Bizottság javaslataira. Orbán Viktor emellett hangsúlyozta: Magyarországon kábítószerügyben továbbra is zéró tolerancia érvényesül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktornemzeti konzultációadózás

Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján elmondott napirend előtti felszólalásában arra is kitért, hogy az Európai Bizottsággal folytatott vita miatt hirdet a kormány nemzeti konzultációt a közteherviselésről.

Orbán Viktor: a konzultációs kérdőívek postázása október elején kezdődik.
Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés őszi ülésszakának első plenáris ülésénFotó .: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Orbán Viktor: a konzultációs kérdőívek postázása október elején kezdődik

Az Európai Bizottság azt közölte, hogy Magyarország vezesse be a progresszív adózást, szűkítse az adókedvezményeket, számolja fel a rezsicsökkentést, valamint szüntesse meg a kamatstopot és az árréstopot, a kormány ezért nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről”

- mondta a kormányfő.

Orbán Viktor kiemelte: az Európai Bizottsággal folytatott vita miatt szükséges, hogy a közteherviselésről és az egykulcsos személyi jövedelemadóról társadalmi vita legyen.

Jelezte: a konzultációs kérdőívek postázása október elején kezdődik. Arra biztatott mindenkit, nyilvánítsa ki a véleményét, töltse ki és küldje vissza a kérdőíveket.

A kormányfő arról is beszélt: az év elején a kormány hajtóvadászatot indított a kábítószer-kereskedők ellen.

Azóta több mint egy tonna drogot vontak ki a feketepiacról, 6581 büntetőeljárás indult, több mint 900 millió forint értékben foglaltak le kábítószer-kereskedelemhez köthető vagyonelemeket"

- tette hozzá. A miniszterelnök ezt követően megköszönte a rendőrség munkáját, és kijelentette: a drogokkal és a szervezett bűnözéssel a jövőben sem akarnak és nem is fognak együtt élni.

Kábítószerügyben zéró tolerancia van Magyarországon”

- hangsúlyozta Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!