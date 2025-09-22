Orbán Viktor: Nemzeti konzultáció indul októberben a közteherviselésről

Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján elmondott napirend előtti felszólalásában arra is kitért, hogy az Európai Bizottsággal folytatott vita miatt hirdet a kormány nemzeti konzultációt a közteherviselésről.

Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés őszi ülésszakának első plenáris ülésén Fotó .: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Orbán Viktor: a konzultációs kérdőívek postázása október elején kezdődik

Az Európai Bizottság azt közölte, hogy Magyarország vezesse be a progresszív adózást, szűkítse az adókedvezményeket, számolja fel a rezsicsökkentést, valamint szüntesse meg a kamatstopot és az árréstopot, a kormány ezért nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről”

- mondta a kormányfő.

Orbán Viktor kiemelte: az Európai Bizottsággal folytatott vita miatt szükséges, hogy a közteherviselésről és az egykulcsos személyi jövedelemadóról társadalmi vita legyen.

Jelezte: a konzultációs kérdőívek postázása október elején kezdődik. Arra biztatott mindenkit, nyilvánítsa ki a véleményét, töltse ki és küldje vissza a kérdőíveket.

A kormányfő arról is beszélt: az év elején a kormány hajtóvadászatot indított a kábítószer-kereskedők ellen.

Azóta több mint egy tonna drogot vontak ki a feketepiacról, 6581 büntetőeljárás indult, több mint 900 millió forint értékben foglaltak le kábítószer-kereskedelemhez köthető vagyonelemeket"

- tette hozzá. A miniszterelnök ezt követően megköszönte a rendőrség munkáját, és kijelentette: a drogokkal és a szervezett bűnözéssel a jövőben sem akarnak és nem is fognak együtt élni.

Kábítószerügyben zéró tolerancia van Magyarországon”

- hangsúlyozta Orbán Viktor.