Orbán Viktor: Von der Leyen háborúba akarja rántani Magyarországot, de mi ellenállunk – élőben az Origón!

A kormány nemzeti konzultációt indít az adózási kérdésekről. Orbán Viktor szerint miután a baloldali ellenzék megmondta, hogy nem akarnak beszélni az új adókról, mégis beszéljünk róla. Elmondta, hogy egy pedagógus havonta 30 ezer forinttal, évente több mint 400 ezer forinttal keresne többet, ha bevezetnék a Tisza-adót. De rosszul járnának a katonák, a rendőrök és a középosztályba tartozók is. A miniszterelnök szerint ne engedjük, hogy megvezessenek minket – éppen ezért szükséges nemzeti konzultációt tartani a tervezett adóktól, a Tisza-adókról.