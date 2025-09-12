Orbán Viktor: Von der Leyen háborúba akarja rántani Magyarországot, de mi ellenállunk – élőben az Origón!

Fél nyolckor kezdődik Orbán Viktor szokásos péntek reggeli interjúja a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök interjúját az Origo is tudósítja. Kövesse nálunk élőben!
A beszélgetésen várhatóan szóba kerül az Otthon start program, a Kötcsén bejelentett nemzeti konzultáció,
A miniszterelnök a fix 3 százalékos otthonteremtési hitellel kapcsolatban kifejtette: a magyar emberek azt szeretik, ha saját tulajdonú ingatlanban élhetnek, ha tudják, hogy van fedél a fejük fölött. Németországban, Olaszországban ezt másként gondolják (sokan bérelik a lakásukat, házukat). Ez a fix 3 százalékos hitelkonstrukció vonzó a magyarok számára, ezért torpant meg az albérletek árának emelkedése is. Ezt jelzi az óriási érdeklődés is az Otthon Start program iránt, ami családo százezrei számára nyit új perspektívát, új távlatokat.
Magyarországon ma békén kell hagyni az embereket. Az a jó, az az indokolt, ha alacsonyak az adók, mert azzal mindenki jobban jár – jelentette ki Orbán Viktor.
A kormány nemzeti konzultációt indít az adózási kérdésekről. Orbán Viktor szerint miután a baloldali ellenzék megmondta, hogy nem akarnak beszélni az új adókról, mégis beszéljünk róla. Elmondta, hogy egy pedagógus havonta 30 ezer forinttal, évente több mint 400 ezer forinttal keresne többet, ha bevezetnék a Tisza-adót. De rosszul járnának a katonák, a rendőrök és a középosztályba tartozók is. A miniszterelnök szerint ne engedjük, hogy megvezessenek minket – éppen ezért szükséges nemzeti konzultációt tartani a tervezett adóktól, a Tisza-adókról.
A magyar politika sziklaszilárdan nemzeti alapokon áll. Az itteni ellenzéket korábban Washingtonból, jelenleg Brüsszelből szponzorálják. Nem foglalkoznak a képviselői mentelmi jogok felfüggesztésével.
Van egy hatalmi központ Brüsszelben, amely hatalomra akarja juttatni az ellenzéket azért, hogy a brüsszeli gazdaság-, migrációs- és energiapolitika érvényesüljön.
Mindezt azért teszik, mert a nyugatiak ezáltal hatalmas nyereségre tennének szert azzal, hogy megsarcolják a magyarokat - fejtette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor szerint felül kell vizsgálni az EU teljes politikáját, és nem egy ügy miatt, hanem négy, öt súlyos vezetési politika miatt. Az energiaárak háromszor, négyszer magasabbak az EU-ban, mint az USA-ban, így Európa elveszíti a versenyképességét. Mario Draghi egy tanulmányban leírta, mit kell tenni, hogy Európa gazdaságát megmentsük – de a jelenlegi vezetők ennek az ellenkezőjét teszik.
Ilyen hozzáállással csak a szakadékban köthetünk ki”
– fogalmazott a kormáényfő.
Magyarországot már beletolták eddig két háborúba, pedig ki akartunk maradni belőlük. Az első világháborúból Tisza István miniszterelnök, a második nagy háborúból Horthy Miklós ki akart maradni, de külső erők belerángatták hazánkat a konfliktusba. Most Ursula von der Leyen és az EU akarja berántani Magyarországot egy háborúba – fogalmazott Orbán Viktor.
Orbán Viktor szerint az oroszokat valamikor vissza kell majd integrálni az európai és a világkereskedelembe. A lengyelek a barátaink, szövetségeseink, ezért minden, ami Lengyelország szuverenitását sérti, arra Magyarországnak elsőként kell reagálnia. Az orosz drónok behatolását az első pillanatban el kellett utasítanunk, jelezvén, hogy mi nem vagyunk benne a háborúban – jelezte a kormányfő.
A szerdai incidens – a Lengyelország elleni támadás – azt jelzi, hogy mennyire veszélyesen élünk nap mint nap. Magyarország nincs benne a háborúban, de a szomszédai vagyunk egy országnak, ahol háború zajlik – hangsúlyozta a minisztrelnök. A mayar külügyminiszter gyakorta egyeztet telefonon az oroszokkal és az amerikaiakkal is, tette hozzá.
Orbán Viktor üzleti úton van az Egyesült Arab Emírségekben. Rendhagyó módon Abu Dzabiból jelentkezett be a Kossuth Rádió kihelyezett stúdióján keresztül.
