Orbán Viktor üzent: nagy titkot fog elárulni Kötcsén

Egy nappal a polgári jobboldal legfontosabb éves találkozója előtt Orbán Viktor hosszú posztban foglalta össze az elmúlt napok, hetek történéseit. Vélhetően ezekből jó pár velő fog kerülni a kormányfő holnapi beszédében.

Orbán Viktor miniszterelnök újságírók kérdéseire válaszol a Kötcsei Polgári Pikniken 2024. szeptemberében (forrás: Facebook/OrbanViktor)

Fotó: Orbán Viktor/Facebook / Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor elmondja a taktikát

"Elment Kásler professzor. Egész életében gyógyított. A legnagyobb tette az volt, amikor a WHO és az EU előtt felismerte és elfogadtatta a kormánnyal, hogy a Covidból nagy baj lesz. Ezért kezdhettük el időben a felkészülést. Sokezer ember köszönheti neki az életét. Professzor úr, Isten veled!" - köszönt el egykori miniszterétől.

Majd az Otthon Start Programra rátérve kiemelte, hogy a 3%-os hitel miatt az albérletárak kétéves mélypontra kerültek. "Az Otthon Starttal azok is jól járnak, akik nem veszik fel. Ez Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja." - összegzett a miniszterelnök.

Orbán Viktor vészjóslónak tartja, hogy Európa háborúpárti vezetői a napokban tanácskozást tartottak és eldöntötték, hogy katonákat fognak küldeni Ukrajnába. "Megmondtuk előre, ez lesz a vége. Először pénz, aztán fegyverek, aztán katonák. Évekig tagadták, most itt a beismerés. A katonák küldését elegánsan biztonsági garanciának hívják. Eddig proxyháború volt. A nyugat Ukrajnát használta. Most nyíltan beleáll a háborúba." - fogalmazott, majd kiemelte, hogy egy nyílt európai háború veszélye napról napra nő.

Értékelése szerint Magyarország csupán annyit tud tenni, hogy kimarad a katonai eszkalációból. "A Tisza és a DK a háborúpárti európai vezetők és Brüsszel oldalán áll. Belevinnének minket is egy háborúba. Ezt persze nem mondhatják el, mert akkor megbuknak - célzott Tarr Zoltán kiszivárgott mondatira, amivel a választás utánra adóemeléseket helyezett kilátásba. Éppen ezért Orbán Viktor szerint

Magyarországnak békepárti kormány kell.

A miniszterelnök kitért az olaj, -és gázhelyzetre. Szerinte "a háborúpárti európaiak" meg akarják tiltani Magyarországnak és Szlovákiának, hogy az oroszoktól szerezzék be a nyersanyagokat. "Ezt követeli a Tisza is. Tönkretennék a magyar gazdaságot: 1000 forintos benzinár, 3,5-szer nagyobb rezsiszámlák. Majd a választások után, amikor már “mindent lehet”" - fogalmazott, kiegészítve azzal, hogy persze közben a nyugatiak "stikában, ázsiai közvetítőkön keresztül nagy tételben vásárolják" az orosz olajat és gázt.

Orbán Viktor szerint nem fog összejönni Brüsszel és Magyar Péter terve, és hogy miért nem, azt holnap fogja elmondani Kötcsén.

"De előtte összecsapunk az írekkel, és bevesszük Dublint. Hajrá, magyarok!" - zárta a bejegyzését a kormányfő.

