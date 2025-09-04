Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor hatalmas bejelentést tett Kötcséről

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy vasárnap egésznapos élő közvetítés lesz a kötcsei találkozóról. Orbán Viktor hozzátette: „mi tiszta lapokkal játszunk”.
Orbán ViktorPolgári PiknikPolgári Magyarországért Alapítvány

Közösségi oldalán tudatta Orbán Viktor, hogy a kötcsei találkozót vasárnap egész nap élőben közvetítik a Facebookon. Hozzátette: 

Vigyázat, hamisítják.

A Polgári Magyarországért Alapítvány immár 24. alkalommal rendezi meg 

a hazai konzervatív véleményvezérek és gondolkodók legnagyobb seregszemléjét, a Polgári Pikniket Kötcsén. 

A vasárnapi eseményen a nyitóbeszédet, egyben politikai iránymutatást Orbán Viktor miniszterelnök tartja. Az Origo ebben a cikkben gyűjtötte össze a legfontosabb tudnivalókat az őszi politikai évadnyitó kapcsán.

