Orbán Viktor hatalmas bejelentést tett Kötcséről

Közösségi oldalán tudatta Orbán Viktor, hogy a kötcsei találkozót vasárnap egész nap élőben közvetítik a Facebookon. Hozzátette:
Vigyázat, hamisítják.
A Polgári Magyarországért Alapítvány immár 24. alkalommal rendezi meg
a hazai konzervatív véleményvezérek és gondolkodók legnagyobb seregszemléjét, a Polgári Pikniket Kötcsén.
A vasárnapi eseményen a nyitóbeszédet, egyben politikai iránymutatást Orbán Viktor miniszterelnök tartja. Az Origo ebben a cikkben gyűjtötte össze a legfontosabb tudnivalókat az őszi politikai évadnyitó kapcsán.