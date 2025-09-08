Hírlevél

Orbán Viktor

Így látta Orbán Viktor Kötcsét – fotók

„Kötcse 2025 – Az igazi!” – ezzel a címmel osztottak meg a miniszterelnök Facebook-oldalán egy csokorra való életképet a kötcsei piknikről. Az Orbán Viktor által közzétett fotókról valódi piknikhangulat köszön vissza: főzés, beszélgetések, jó hangulat.
Kötcse

A vasárnapi kötcsei polgári pikniken Orbán Viktor ismertette a választások előtti politikai évad tétjét: elmondta, hogy a bizalom lesz a kulcs, az ország pedig két, egymással élesen szemben álló pálya közül választhat. Bejelentette, hogy 

a kormány nemzeti konzultációt indít az ellenzék kiszivárgott adóemelési terveiről. 

A miniszterelnök elmondta a hogy a Fidesz választási programjának listája a kézzelfogható jóléti intézkedésekre épül, a külpolitikai irányvonal pedig változatlan: béke, stratégiai partnerségek, valamint elutasított közös adósság és EU-tagság Ukrajnának.

Hétfőn reggel Orbán Viktor közösségi oldalán újabb képeket osztottak meg a hétvégi eseményről – íme: 

 

