Kötcse 2025: Országos figyelem a miniszterelnöki beszéden – mi várható?

Az idei kötcsei találkozó legnagyobb újítása, hogy a miniszterelnök beszéde és a rendezvény menete élőben követhető a közösségi médiában – erre Orbán Viktor személyesen hívta fel a figyelmet, külön kiemelve: „Vigyázat, hamisítják.” A közvetítés vasárnap 16 órakor indul.
A Polgári Magyarországért Alapítvány 2004 óta rendezi a Polgári Pikniket Kötcsén, a Dobozy-kúrián. A találkozók a jobboldali-konzervatív értelmiség és a kormányzati döntéshozók éves stratégiai fórumai, ahol a miniszterelnöki helyzetértékelés kijelöli az előttünk álló időszak feladatait.
Különös súlyt kap idén a 2026-os országgyűlési választás: Orbán Viktor augusztus végén jelezte, elkészült a „győzelmi terv”. A jelzés világos: a kormányfő szerint a következő másfél év munkaterve a polgári tábor egységére és szervezettségére épít.
A kötcsei beszédek rendre a hazai és nemzetközi folyamatok átfogó értékelését adják, a kormányzati feladatok kijelölésével. Várhatóan most is szóba kerül Európa helyzete, a háborús kockázatok kezelése, a családpolitika folytatása és a magyar gazdaság ellenállóképessége – mindez a szuverenitás megőrzésének logikájába illesztve.
A miniszterelnök a tavalyi Kötcsén fejtette ki a „gazdasági semlegesség” öt elemét (finanszírozási, beruházási, piaci, technológiai és energia-semlegesség) – ennek lényege, hogy a magyar érdek diktálja a döntéseket, nem ideológia. Ez a megközelítés 2025-ben is meghatározó keret marad, különösen a külpiacok és a finanszírozási források diverzifikálásában.
Orbán Viktor korábbi kötcsei üzeneteiben hangsúlyosan emelte ki a jobboldal legnagyobb előnyét: a hűséget és a közösség iránti elkötelezettséget. A polgári oldal ereje abban áll, hogy nem fut el a nehézségek elől, hanem munkával és alázattal szolgálja a nemzetet.
A baloldali-liberális médiatérben is téma, hogy az ellenzék Kötcse napján próbálja tematizálni a közbeszédet, de a kormányoldal fegyelmezett, nyitott rendezvényre készül. A Polgári Piknik a polgári Magyarország ünnepe marad – a közvetítésnek köszönhetően idén a teljes ország részese lehet.
A kormányfő jelezte: vasárnap 16:00-kor élő bejelentkezés Kötcséről; a PMA felületei is közvetítést ígérnek. Érdemes tehát időben csatlakozni a hivatalos csatornákhoz.