Rendkívüli

Hatalmas botrány: elért egy NATO-tagországot a háború

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Egyetlen dolog menti meg ma az ellenzék vezetőjét

A Brüsszelt támogató politika vezetőjének ma fogják a kezét Brüsszelben – mondta a miniszterelnök a kötcsei beszédében. Orbán Viktor példátlan esetnek nevezve azt, hogy „nem adják ki a mentelmi jogát egy Magyarországon köztörvényes (...) gyanúsítás alá helyezett” személynek.
Orbán Viktorkötcsei piknikMagyar Péter

Orbán Viktor felidézte: ha kiadják ezt a mentelmi jogot, akkor Magyarországon oda kell állni a jogrendszer elé: bennfentes kereskedés, lopás! 

Egyetlen dolog menti meg ma az ellenzék vezetőjét, hogy ez bekövetkezzen: az európai mentelmi jog!

– szögezte le a kormányfő kötcsei beszédében, hozzátéve azt is: senkit sem érdekel, hogy ez igazságos vagy nem, hogy jogállami, vagy nem...

A Tisza vezető gazdaságpolitikusának személyére áttérve a kormányfő elmondta: ez a „gazdasági tótumfaktum, aki egy bankár”, egy külföldi bank fizetési listáján van rajta, mert hát az Erstének dolgozik.

Egyiket fogják a mentelmi jogon keresztül, a másikat meg fizetik a nyugati bankárok

 – foglalta össze Orbán Viktor.

 

