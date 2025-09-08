Orbán Viktor: Egyetlen dolog menti meg ma az ellenzék vezetőjét

Orbán Viktor felidézte: ha kiadják ezt a mentelmi jogot, akkor Magyarországon oda kell állni a jogrendszer elé: bennfentes kereskedés, lopás!

Egyetlen dolog menti meg ma az ellenzék vezetőjét, hogy ez bekövetkezzen: az európai mentelmi jog!

– szögezte le a kormányfő kötcsei beszédében, hozzátéve azt is: senkit sem érdekel, hogy ez igazságos vagy nem, hogy jogállami, vagy nem...

A Tisza vezető gazdaságpolitikusának személyére áttérve a kormányfő elmondta: ez a „gazdasági tótumfaktum, aki egy bankár”, egy külföldi bank fizetési listáján van rajta, mert hát az Erstének dolgozik.

Egyiket fogják a mentelmi jogon keresztül, a másikat meg fizetik a nyugati bankárok

– foglalta össze Orbán Viktor.