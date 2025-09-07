Ukrajnát éppen most osztják fel – Orbán Viktor kemény üzenete Kötcsén

Orbán Viktor szólt arról is, hogy, az Egyesült Államok ma szétbontja azt a globális gazdaságot, amiben leéltük az életünket és regionális gazdasági térségek jönnek létre az egész világban.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Orbán Viktor: Donald Trump elnökségével teljesen új amerikai politika jelent meg

A kormányfő szerint a Donald Trump elnökségével megjelenő új amerikai stratégiának az is lényege, hogy a demokráciaexport "be van fejezve", azaz "nem akarnak kioktatni senkit, nem akarják megmondani, milyen a jó politikai rendszer, mindenkinek van saját kultúrája, működtessen olyat, amilyet akar".

Az amerikaiak visszatérnek a nagyhatalmi politikához, magatartásukat többé nem nemzetközi szabályok befolyásolják, hanem úgy képzelik el a világot, amelyben vannak szereplők, hatalmak, erők, befolyások, nagyhatalmi erőkivetítési képesség, és ezt az erőt használni kell. Ezt hívjuk nagyhatalmi politikának, ide tért vissza a világ

- mondta a miniszterelnök, majd hozzátette, Donald Trump elnökségével teljesen új amerikai politika jelent meg, aminek lényege, hogy a demokratákra jellemző globális világbéke, világdemokrácia, "demokráciaexport-álmodozás" helyett az amerikaiak szembenéznek a tényekkel. Ilyen ténynek nevezte, hogy az amerikaiak belátták: Kínának behozhatatlan demográfiai előnye, növekvő technológiai- és növekvő tőkeelőnye van, csökken a katonai hátránya és idővel a kínaiak egyre inkább hitelezői pozícióba kerülnek a nyugati világ országaival szemben. Azzal a ténnyel is szembenéztek - mondta - hogy Oroszország a háborút megnyerte, és százezres nagyságrendű szárazföldi csapatok bevetése nélkül az orosz győzelem visszafordíthatatlan. Az amerikai stratégia azt is beismeri, hogy Oroszországgal üzletet kötni lehetséges, de Kínáról a következő évtizedekben az oroszokat nem lehet leválasztani, és azt is tényként kezelik, hogy az Egyesült Államok térvesztésben van a csendes-óceáni térségben, az Európai Unió pedig gyenge és az is marad - hangsúlyozta aminiszterelnök, majd úgy értékelt:

Az európai gazdaság aligha áll talpra, Németországban a jóléti állam végét a napokban deklarálta az új kancellár, Franciaországban pedig folyamatosak a kormányválságok. Eközben Lengyelországban a "liberális elnyomás" a végéhez közeledik, Csehországban "Babis ante portas", az orosz elnök pedig a helyén marad."

Az ukrajnai háborúról szólva felidézte, Biden elnök alatt az amerikaiak nyíltan meghirdették, hogy Oroszországban egy másik politikai rezsimet akarnak létrehozni. Ebből mára egy finanszírozási verseny lett az EU és Oroszország között, amelyben jelen pillanatban az oroszok nyerésre állnak.

Ez a helyzet őket meggyengíti, mi meg belerokkanunk"

- összegzett a kormányfő, hozzátéve azt is, hogy Ukrajnát éppen most osztják fel.

A háború előtt Ukrajna ütközőállamként létezett, amelyben 50-50 százalékos befolyást gyakoroltak az oroszok és a nyugatiak, ez a helyzet azonban a háborúval megbomlott. Az európaiak ma elegánsan biztonsági garanciákról beszélnek, de ez valójában Ukrajna felosztását jelenti"

- mondta Orbán Viktor, hozzátéve, egy orosz zóna már létrejött Ukrajna 20 százalékán. A vita pedig most arról folyik, hogy az orosz zóna határától hány kilométerre jöjjön létre egy demilitarizált zóna, amivel Ukrajna egy három zónából álló területté alakul át.